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LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

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▲Louis Vuitton I（RED）蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton I（RED）香氛蠟燭，7,100元。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）與慈善結合不遺餘力，幫助弱勢孩童的Silver Lockit手環已成慣例，最近再推出Louis Vuitton I（RED）香氛蠟燭，每售出一只，即捐出60元美金（約1,860元台幣）予全球抗愛滋基金，享受迷人氣息的同時，也能做愛心。

▲Louis Vuitton I（RED）蠟燭。（圖／品牌提供）

▲紅色圓盤可做為蓋子與底座。

關於（RED），也許你沒注意過，但其實可能接觸過，這是愛爾蘭搖滾樂團U2主唱波諾（Bono）與DATA（防治非洲愛滋公益組織）主席Bobby Shriver，在2006年發起的，他們創立品牌（PRODUCT）RED，與許多企業合作推出特別版「紅色」商品，售出所得的一定比例捐出幫助對抗HIV病毒、愛滋的各種計畫，例如iPhone的紅色版就是一例，此外像是Beats的耳機、MONTBLANC的行李箱等等，目前（RED）官網羅列出的合作品牌就有40個，各個都知名。

▲（RED）。（圖／翻攝RED官網）

▲（PRODUCT）RED與眾多知名品牌合作推出商品。（圖／翻攝（RED）官網）

LV也與（RED）攜手，用香氛蠟燭發揮慈善之力，器皿出自工業設計大師Marc Newson之手，紅色是必要的靈感來源，可做為蓋子與底座的金屬圓盤經過紅色處理，蕊芯也以手工上了紅色，外盒當然是全紅，整體相當吸睛。

▲Louis Vuitton I（RED）蠟燭。（圖／品牌提供）

▲白色陶瓷容器、皮革提把，相當細膩。

由品牌調香大師Jacques Cavallier Belletrud調製的香氣，從牡丹花調開始，揉入胡椒與花香調，並加上覆盆子的活力果香，Jacques Cavallier Belletrud說：「我渴望創造出強烈的整體個性，並帶著真正自由的感覺。」他認為這款蠟燭的味道，是可以做成香水的。

Louis Vuitton I（RED）香氛蠟燭定價7,100元台幣，每售出一只，即捐出60元美金（約1,860元台幣），為對抗愛滋盡一分心力。點燃蠟燭，讓這個世界香香的、暖暖的，一切都更美好。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 蠟燭, Louis Vuitton I（RED）, RED, 愛滋
fashion.net

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