趙麗穎產後復出腰圍超纖細！緊身洋裝配復古禮帽「比精修圖還美」

▲趙麗穎現身北京浪琴活動，生子僅半年恢復狀態引發網友討論 。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

女星趙麗穎和馮紹峰日前甜蜜閃婚，今年（2019）3月升格人母，近日復出動作頻頻，13日為浪琴北京活動公開站台，身為代言人的她，穿上十分考驗身材的貼身洋裝，然而小腹相當平坦，絲毫沒有贅肉，生子短短半年恢復狀態令眾人驚艷。

▲趙麗穎穿著Maticevski 貼身削肩黑色洋裝搭配獨特網紗帽。（圖／翻攝自微博趙麗穎工作室）

趙麗穎13日出席北京浪琴國際馬術大師賽，披著氣質長直髮露出小巧臉蛋，擦上霸氣紅唇頗有韻味，整體穿著則是十分復古，選擇 Maticevski 貼身削肩黑色洋裝搭配獨特網紗帽，流暢的剪裁襯托出她前凸後翹的好身材，而斜肩袖口更增添層次感，美肩一覽無遺，頭上的緞帶禮帽讓趙麗穎更有高貴氣息，配上白皙肌膚，一舉一動都電暈粉絲。

▲趙麗穎現場生圖曝光，生子僅半年小腹絲毫沒有贅肉。（圖／CFP）

然而最大亮點莫過於生子短短半年的趙麗穎，這次選擇穿上貼身洋裝出席活動，小腹平坦絲毫沒有贅肉，腰身剪裁更是一大考驗，不過無論是精修圖或是現場生圖都美到毫無破綻，引起網友驚呼，「生圖狀態滿分」、「看不出剛生孩子」、「這個肚子絕了。」

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