火象星座心中的完美約會　牡羊喜歡陪伴的感覺

好的約會，會讓彼此間前進一大步，透過浪漫的時光，讓雙方確定心意，也能藉由相處來更深入的認識對方，12星座心中所嚮往的約會都不一樣，但最重要的是人要對，相處起來才會來電，而當不清楚對方所要，卻以自己認為對的方式進行時，很可能會弄巧成拙！

火象星座裡的星座：牡羊喜歡陪伴的感覺、獅子會主動安排行程、射手則是適合戶外旅行。這次還可以參考自己的上升星座、太陽星座和金星星座。

牡羊座：安排冒險的行程

牡羊座要的是一種在乎感，你可以讓牡羊安排自己想要的行程，並陪伴在他身邊，這對牡羊來說，就是非常愉快的一次約會，反之如果牡羊正在在忙碌的時候，而你讓他不費心的先把事情安排好，並且用一個敞開的心與他討論，那麼他也很容易就收到那份在乎。

牡羊喜歡雙方主動的約會方式，或是被約的感覺，不喜歡只是其中一方積極另一邊卻被動，而牡羊心目中最完美的約會是喜歡冒險刺激的活動，例如攀岩、登高山、露營…等等，較動態的活動，牡羊都很喜歡，而在這些約會的過程中，他們會扮演起保護者的角色，讓自己更能在愛中感受到自信。

獅子座：讓獅子安排約會

獅子座的主動性和控制慾較強，喜歡主導和希望他人聽從自己的聲音，在獅子座心中的完美約會，是讓獅子座主動安排他想帶你去的地方，而他會很希望在約會的過程中可以讓對方留下很好的印象，這能讓獅子感到很有面子。

當獅子主動安排約會時，通常是不會虧待對方的，並會很大方，為了讓約會可以完美呈現，獅子座會把事情工作都準備好，你只需要把主導權交給他，對獅子來說就是很棒的一個約會。

射手座：戶外活動或旅行

與射手座約會最好是戶外的行程，他們喜歡旅遊的感覺，去到不同美麗的風景，享受大自然的洗滌，或是直接安排一場小旅行，射手座肯定心花怒放！射手座生性愛好自由，不喜歡太多禮俗規矩，太過華麗隆重的約會完全不適合射手，反而會讓他心中感到壓力。

而在戶外會讓射手可以完全解放開來，不過年末生的射手可不喜歡天氣太熱，如要約戶外，盡量避開炎熱的時間，或去到涼爽的地方較好，也可選擇游泳或是划船，一些海上的活動，有時搭個飛機去到度假小島，你跟射手的感情會瞬間加溫。

文／ Harper's BAZAAR 圖／GETTY IMAGES

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