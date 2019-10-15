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日本東海新幹線6大車站人氣「伴手禮」出爐　鰻魚派、抹茶年輪蛋糕必買

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▲伴手禮。（圖／哈潑時尚提供）

到日本旅遊有很多種玩法，專精在某一個城市例如東京、大阪就能玩很久；或者再把範圍擴大一點到關東、關西地帶，像關西就可以花幾天玩大阪、京都、神戶，再者就是搭乘日本的快速鐵路「新幹線」，一路從東京玩到大阪！

因為有方便的電車、火車系統，再加上「新幹線」的連結，讓日本旅遊延伸出許多玩法，而且火車還有各種特色列車，甚至車站也都有滿滿紀念品可以帶回家！像最近連結「東京—新大阪」的「東海道新幹線」就公布了主要停靠車站的人氣伴手禮，來看看日本人都買什麼紀念品！

東海道新幹線

日本的新幹線目前有9條路線，時速每小時可達240至320公里（小知識：高鐵板橋－左營路段最高時速300公里），又被稱為「子彈列車」或是「超特急列車」。而其中東海道新幹線是第一條開通的路線，來往「東京—新大阪」總共經過17個站像是靜岡、名古屋、京都等，實際距離有515公里！

再加上連結的兩個城市「東京—新大阪」是日本極為重要的大都會區，更顯示出東海道新幹線的重要性。而東海道新幹線所經過的車站幾乎都是大站，旅客的流動帶動周邊的伴手禮販售，於是東海新幹線就票選出了每一站最受歡迎的伴手禮為何！

東京站第1名：東京芭娜娜

▲伴手禮。（圖／哈潑時尚提供）

東京芭娜娜上榜真的完全不意外，這款甜點就連在成田、羽田機場，都能見到旅客一箱一箱地掃貨，蓬鬆的蛋糕體包入香醇滑嫩的香蕉卡士達醬，一口接一口是超幸福的滋味！甚至除了原味之外還有豹紋款，也有不同口味像是草莓等，到東京千萬別錯過！

新橫濱站第1名：橫濱磚塊街

▲伴手禮。（圖／哈潑時尚提供）

橫濱鄰近東京，不少旅客會排一天去走走，而新橫濱站最受歡迎的伴手禮就是「橫濱磚塊街」！因為橫濱以「紅磚倉庫」為名，以此為靈感做成的橫濱磚塊街外型仿效紅磚，裡面是焦糖加上酥脆的杏仁，是非常有韻味的大人甜點。

靜岡站第1名：春華堂鰻魚派

▲伴手禮。（圖／哈潑時尚提供）

雖然叫做「鰻魚派」，但其實這個派完全會顛覆你的印象！因為靜岡盛產鰻魚，鰻魚派是以熬煮鰻魚骨的汁變成粉末後再加入麵糰裡。鰻魚派吃起來很有層次，酥酥脆脆帶有甜味，是大人小孩都適合的美妙滋味。

名古屋站第1名：坂角總本舗 蝦餅

▲伴手禮。（圖／哈潑時尚提供）

名古屋站身為創業超過100年的「坂角總本舖」以蝦餅為名，除了一般、最熱銷的圓形蝦餅之外，還有販售整隻蝦烘烤而成的蝦餅，甚至有各種包裝，很適合送禮。蝦餅咬下酥脆且帶有濃濃蝦香味，是會讓人停不下來的超可口味道！而且這款蝦餅全日本很多地方都有販售！

京都站第1名：京ばあむ 抹茶年輪蛋糕

▲伴手禮。（圖／哈潑時尚提供）

京都因為鄰近的宇治盛產抹茶，所以被許多人視為是抹茶集散地，而「京ばあむ」的抹茶年輪蛋糕也是民眾的必掃伴手禮，雖然不是現做蛋糕，但吃起來卻有現做的口感，紮實濕潤加上濃厚的抹茶味，自己留著吃好美味，送禮也超有面子！

新大阪站第1名：551 蓬萊 肉包4入組

沒想到新大阪站最受青睞的伴手禮竟然是肉包！而且身為大阪名物，551蓬萊的4位創始人都來自台灣，是不是也很與有榮焉呢！真的很多人喜歡買551蓬萊的肉包帶上火車，這裡的肉包和台灣傳統肉包不一樣，不論是麵皮和內餡都比較偏甜，但不變的是一剝開熱氣騰騰的模樣還是讓人食指大動。

＊小提醒：肉包內含肉類，不論常溫或冷凍都不可以帶回國！

由東海道新幹線所統計出來的各站「伴手禮首選」是不是各有特色呢？日本人不論是出差、回家或是出去玩都習慣帶當地伴手禮回來，也因此讓「伴手禮」文化越來越蓬勃，進而延伸出各種伴手禮排行榜。如果到日本旅遊，也別忘試試看這些伴手禮滋味如何，跟著當地人買才內行！

文／ Harper's BAZAAR　圖／DR

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＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

Harper’s BAZAAR, 日本, 新幹線車站, 伴手禮, 紀念品
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