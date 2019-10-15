麥莉熱吻新對象是澳洲金髮男孩！被外媒評「花花公主」霸氣回嗆20字

先是與連恩漢斯沃結束不到一年的婚姻，又與交往剛滿一個月的Kaitlynn Carter閃電分手（但仍保持好友關係），麥莉希拉最近的感情路可說是走得有些崎嶇，多次在社群網站上大方發度的戀愛態度宣言也持續吸引樂迷目光；不過，以上種種似乎都沒有影響到她對戀愛的憧憬，反而開啟了她為愛癡狂的另一個開關⋯⋯

在 Instagram 查看這則貼文 Newsdaily HK（@newsdailyhk）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 4 日 下午 10:59 張貼

根據E! News報導，麥莉希拉與現年22歲的澳洲流行歌手Cody Simpson於本週四被拍到在洛杉磯一處雜貨店熱情擁吻（見此貼文圖二） ，並且買了些壽司與飲品後離去。其他歌迷也陸陸續續在街上看到兩人同時出沒，互動親密。

不過根據Entertainment Tonight的說法，兩人目前並沒有正式交往的打算；雙方目前都只是以「玩玩」的心態看待這段關係，有種友達以上，戀人未滿的感覺。

▲（圖／SPLASHNEWS）



事實上，麥莉希拉與Cody Simpson已經有很多年的摯友交情了！在2014年，麥莉希拉與當時男友派翠克史瓦辛格出遊時，Cody也像個電燈泡似地一起出遊；而隔年的一個訪問中，Cody更表示麥莉希拉是能與他徹夜長談的超級閨蜜。

▲（圖／CHRISTOPHER POLKGETTY IMAGES）



不過若你已先入為主地認為麥莉希拉就是「對感情不忠」的最佳代表，擔心男方又會再次被丟棄、心靈受傷，那麼Cody Simpson的情史肯定能堵住你的嘴！不僅在14歲就與Kylie Jenner展開一段青澀的戀情，甚至曾與Gigi Hadid有過一場愛得驚天動地的火熱關係。兩大玩咖碰頭，誰輸誰贏，有待揭曉⋯⋯

▲（圖／MICHAEL KOVACGETTY IMAGES）



針對多家媒體一口咬定自己與Cody已開始交往，更使用負面字眼暗指是個「花花公主」，向來嗆辣的麥莉希拉立刻霸氣便精準地回嗆，直言：「如果我是個成功的男人，你們絕對不會說我花心！」看來儘管女性平權逐步完善，但現下社會的潛意識仍具有許多有待改進的老舊價值觀⋯⋯

文／ Harper's BAZAAR

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