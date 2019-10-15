fb ig video ETtoday search mobile

麥莉熱吻新對象是澳洲金髮男孩！被外媒評「花花公主」霸氣回嗆20字

> >

▲麥莉 。（圖／哈潑時尚提供）

先是與連恩漢斯沃結束不到一年的婚姻，又與交往剛滿一個月的Kaitlynn Carter閃電分手（但仍保持好友關係），麥莉希拉最近的感情路可說是走得有些崎嶇，多次在社群網站上大方發度的戀愛態度宣言也持續吸引樂迷目光；不過，以上種種似乎都沒有影響到她對戀愛的憧憬，反而開啟了她為愛癡狂的另一個開關⋯⋯

根據E! News報導，麥莉希拉與現年22歲的澳洲流行歌手Cody Simpson於本週四被拍到在洛杉磯一處雜貨店熱情擁吻（見此貼文圖二） ，並且買了些壽司與飲品後離去。其他歌迷也陸陸續續在街上看到兩人同時出沒，互動親密。

不過根據Entertainment Tonight的說法，兩人目前並沒有正式交往的打算；雙方目前都只是以「玩玩」的心態看待這段關係，有種友達以上，戀人未滿的感覺。

▲麥莉 。（圖／哈潑時尚提供）

▲（圖／SPLASHNEWS）

事實上，麥莉希拉與Cody Simpson已經有很多年的摯友交情了！在2014年，麥莉希拉與當時男友派翠克史瓦辛格出遊時，Cody也像個電燈泡似地一起出遊；而隔年的一個訪問中，Cody更表示麥莉希拉是能與他徹夜長談的超級閨蜜。

▲麥莉 。（圖／哈潑時尚提供）

▲（圖／CHRISTOPHER POLKGETTY IMAGES）

不過若你已先入為主地認為麥莉希拉就是「對感情不忠」的最佳代表，擔心男方又會再次被丟棄、心靈受傷，那麼Cody Simpson的情史肯定能堵住你的嘴！不僅在14歲就與Kylie Jenner展開一段青澀的戀情，甚至曾與Gigi Hadid有過一場愛得驚天動地的火熱關係。兩大玩咖碰頭，誰輸誰贏，有待揭曉⋯⋯

▲麥莉 。（圖／哈潑時尚提供）

▲（圖／MICHAEL KOVACGETTY IMAGES）

針對多家媒體一口咬定自己與Cody已開始交往，更使用負面字眼暗指是個「花花公主」，向來嗆辣的麥莉希拉立刻霸氣便精準地回嗆，直言：「如果我是個成功的男人，你們絕對不會說我花心！」看來儘管女性平權逐步完善，但現下社會的潛意識仍具有許多有待改進的老舊價值觀⋯⋯

文／ Harper's BAZAAR　

「雷神弟」連恩漢斯沃揮別麥莉希拉擁抱新戀情！甜蜜放閃《朝代》22歲女星Maddison Brown

賽琳娜葛摩茲戀上「一世代」奈爾霍蘭？從社群網站上一路放閃到洛杉磯男方住處

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

關鍵字：

Harper’s BAZAAR, Cody Simpson, 麥莉希拉, Miley Cyrus
fashion.net

熱門文章

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

ET Fashion

推薦閱讀

趙麗穎產後復出腰圍超纖細！緊身洋裝配復古禮帽「比精修圖還美」

趙麗穎產後復出腰圍超纖細！緊身洋裝配復古禮帽「比精修圖還美」

社交王是你？最會交朋友的星座Top 3　雙子見人說人話技巧滿分

社交王是你？最會交朋友的星座Top 3　雙子見人說人話技巧滿分

女友別白目！天蠍擺臭臉、金牛變霸道，看懂另一半吃醋小動作

女友別白目！天蠍擺臭臉、金牛變霸道，看懂另一半吃醋小動作

韓髮型師推薦秋冬4款顯白髮色　「深棕」黃肌最適合，染完初戀感滿滿 「國師」唐綺陽算12星座時尚品味　天秤謝金燕有「品牌迷思」 快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 麥莉熱吻新對象是澳洲金髮男孩！被外媒評「花花公主」霸氣回嗆20字 少量多餐其實不會瘦！　揭開「5個」錯誤飲食迷思 揭開韓妞偽素顏「4招」　把男友電到不要不要的！ 認真健身沒變瘦反而變胖？3大原因最常見　運動後吃太多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面