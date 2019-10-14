哈利王子也當社群小編　在《國家地理雜誌》IG連發5貼文，樹木美照有隱藏意義

▲（圖／GETTY IMAGES）



英國皇室非洲官方巡迴來到馬拉威一站的哈利王子，不僅前往當地國家公園向辛勤的軍人致敬，更在百忙中抽空當起了社群小編！繼妻子梅根在英版《Vouge》擔任客座編輯後，向來致力於推廣環保意識的新手爸爸，也於9月30日加盟《國家地理雜誌》Instagram帳號，發布了一系列美麗懾人、且發人深省的貼文。

在 Instagram 查看這則貼文 National Geographic（@natgeo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 30 日 上午 4:57 張貼

為宣傳自己發起的「Looking Up運動」，哈利王子與《國家地理雜誌》合作，分享多張經由他挑選或親自拍攝的樹景，並於貼文下再次向大眾宣導植樹的重要。

「大家好！我很高興能繼續與我個人最愛的雜誌之一——《國家地理雜誌》合作，擔任他們的Instagram帳號客座編輯。今天，我在馬拉威的Liwonde國家公園，為了「Queens Commonwealth Canopy」（自2015年發起的多國合作植樹計畫」持續種樹。我誠摯地邀請你們成為「Looking Up」的一份子，每天不忘抬頭看看這些能幫助減緩全球暖化的樹木；貼文中的樹木是我在國家公園捕捉到的一棵猴麵包樹。」

在 Instagram 查看這則貼文 National Geographic（@natgeo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 30 日 上午 10:48 張貼

哈利王子繼續呼籲道：「所以加入我們吧；只需要簡單地抬頭仰望就好！拍下你社區中的樹木與我們分享，並且Hashtag #LookingUp，我會從中選出幾張我最喜歡的照片，發布在 @sussexroyal的帳號上；至於由國家地理雜誌攝影師拍攝的其他樹景照，則會持續地在這個帳號更新。等不及欣賞你們的傑作了！」

在 Instagram 查看這則貼文 National Geographic（@natgeo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 30 日 下午 1:21 張貼

截至目前，哈利王子一共在《國家地理雜誌》的Instagram帳號上發布了五則貼文，可說是名相當盡責的社群小編；流量、內容深度兼顧，可以考慮繼續做下去，不要只當一天客座編輯！

▲哈利王子對於環境議題很注重。（圖／POOL/SAMIR HUSSEINGETTY IMAGES）



哈利王子對於環境議題的努力一直是眾人有目共睹的；日前他也才在The Telegraph上以〈對話是我們生存的基礎，我們必須擊敗貪婪、懈怠、與自私，才能真正向前行〉為主題，撰寫了一篇值得你我細細閱讀的文章，呼籲眾人集體環保才是維護自然的最佳守則。

文／ Harper's BAZAAR

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