fb ig video ETtoday search mobile

8種你應該好好愛的男人　從「行為」判斷最實在

> >

▲兩性,單身,女孩,女人,未來。（圖／翻攝PEXELS）

編輯／借借

許多女人都在追求一段穩定、長遠的感情，但人有千百種，有時總是事與願違，許多兩性專家都清楚說明，「外表不是唯一判斷的因素」，無論妳心有所屬的男人多會說話，他的行為總是絕對誠實，觀察他是否有下列8種行為，或許每個人都會有缺點，但他值得妳好好愛或認真對待。

▲愛情、兩性、感情。（圖／翻攝PEXELS）

對服務生也很友善
有心理治療師建議，從一個人如何對待毫無利用價值的人，可以得知他是否懂得尊重別人。若他對泊車小弟或服務生都和顏悅色，也就能代表日後他會不會好好尊重妳。

樂於面對妳的父母
說實在的，任何人面對伴侶的父母都會有壓力，這不是個性問題，而是他是否會「為了妳而去面對」的問題，既然兩個人渴望長久穩定的未來，這是一定要做的步驟，而他不逃避。

▲戀人,情侶,感情,兩性,約會。（圖／取自免費圖庫Pexels）

跟妳的朋友有話聊
他不一定要跟你的姐妹淘混的超級熟，但至少他能和你的朋友自在的相處，這意味著你不需要總是在時間分配上二選一，維持和諧的狀態也是一種貼心。

沒有多重人格
有些人在面對老闆、家人、女朋友時會有不同面貌，其實這種狀況最好是僅止於心情上，而非行為上也整個切換，這種不一致的性格對日後沒有好處，最好情緒與行為都在一個穩定的狀態。

▲兩性,男女,女性,戀愛,情侶。（圖／unsplash）

挺過遠距離戀情
若之前你們曾相隔兩地，無論原因是工作或求學，但之後你們仍然在一起，妳需要好好珍惜對方，因為這不是件容易的事。

他會體諒妳的不舒服
女生每個月都會經歷的那幾天，不僅是身體不舒服而已，還包括賀爾蒙的變化影響的情緒，對方若察覺這點，給予更多的耐心跟寬容，甚至想主動幫妳減輕不適感，是相當可貴的，代表他願意呵護妳。

▲愛情、兩性、感情。（圖／翻攝PEXELS）

信用良好
信用的重要性隨人定義，言出必行是一件非常不容易的事，代表對方會為他所說的事情負責，或許這點很難觀察，不妨從他的財務狀況了解起，若沒有負債很高機率代表他總是量力而為，懂得控制自己，或是知道自己在幹嘛。

花時間跟妳溝通
很多男人非常「怕麻煩」，有時討論一件事情他們常常會拒絕深度討論，若你們兩人在計劃未來，持續願意告知妳他的想法，維持一定程度的溝通意願是很重要的，常常聆聽妳的邏輯、願意理解，是重視妳的表現。

▲兩性,男女,女性,戀愛,情侶。（圖／unsplash）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

熱門文章

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

ET Fashion

推薦閱讀

2019年最後一波水逆要來了！美國神婆蘇珊米勒告訴你水星逆行該注意的事

2019年最後一波水逆要來了！美國神婆蘇珊米勒告訴你水星逆行該注意的事

想脫魯必知！男女都適用的5個戀愛冷知識　「戀人未滿」別拖太久

想脫魯必知！男女都適用的5個戀愛冷知識　「戀人未滿」別拖太久

韓星也在練的4組皮拉提斯瘦腿運動　消滅肥胖橘皮紋路、喚回大腿縫

韓星也在練的4組皮拉提斯瘦腿運動　消滅肥胖橘皮紋路、喚回大腿縫

《小丑》5大戳心暗黑金句：是我想太多，還是這世界越來越瘋狂 安海瑟威挺巨肚女神光狂炸　奶油色套裝＋紅唇根本「地表最美孕婦」 雙子超反覆、射手裝高傲　男生心中最難追星座女TOP5 從左邊切的人最難搞！「吃牛排」看出隱藏個性 韓國練習生出道前魔鬼菜單公開　一天只能吃300卡、炸雞炒年糕完全不能碰 幸福肥是真的！澳洲研究：感情好的情侶平均變胖5.8公斤 小S保養心法4招　「每天提臀300下」身材辣到破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面