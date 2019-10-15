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廖曉喬戴百萬Chaumet鑽石耳環　美美搭日本高檔火車

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▲▼廖曉喬Chaumet 。（圖／翻攝廖曉喬IG,Chaumet提供）

▲廖曉喬搭高檔七星列車用心裝扮，戴貝雷帽搭配Chaumet鑽石耳環。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

記者陳雅韻／台北報導

日前微風少奶奶孫芸芸才搭乘日本高檔火車JR九州七星列車度假，原來小姑廖曉喬也體驗了相同行程，帶著媽媽林美瑛一起度假，不過有別於孫芸芸故意拍帶有恐怖片感的朦朧照，廖曉喬美美入鏡，讓人一窺頂級列車的內裝與美食，而她耳際上百萬元的法國頂級珠寶品牌Chaumet鑽石耳環，也跟著搶鏡。

▲▼廖曉喬Chaumet 。（圖／翻攝廖曉喬IG,Chaumet提供）

▲廖曉喬戴的Chaumet Joséphine Aigrette Impériale鷺羽冠冕 18K白金鑲鑽耳環，1,199,000元。（圖／Chaumet提供）

廖曉喬登上4天3夜每人旅費約30萬元起的七星列車，穿搭都經過精心打扮，一套風衣造型搭配黑色貝雷帽的look，她搭配Chaumet靈感源自約瑟芬皇后的Joséphine Aigrette Impériale鷺羽冠冕18K白金鑲鑽耳環，垂墜的優雅線條，為她增添亮點。

▲▼廖曉喬Chaumet 。（圖／翻攝廖曉喬IG,Chaumet提供）

▲廖曉喬（左）與媽媽林美瑛都穿條紋襯衫搭JR九州七星列車。（圖／翻攝bridgette_xoxo ，以下同）

與廖曉喬同行的媽媽是另一焦點，網友盛讚她年輕、氣質好，母女倆還有默契地穿上寬鬆剪裁的條紋襯衫，示範文青風母女裝。廖曉喬也分享在七星列車上的握壽司等美食照，開心表示這趟火車旅行是「吃喝玩不間斷的歡樂」。

▲▼廖曉喬Chaumet 。（圖／翻攝廖曉喬IG,Chaumet提供）

▲林美瑛被網友盛讚氣質好。

▲▼廖曉喬Chaumet 。（圖／翻攝廖曉喬IG,Chaumet提供）

▲七星列車上提供握壽司等美食。

關鍵字：

廖曉喬, 七星列車, Chaumet
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