GD大愛的THOM BROWNE「訂製西裝」登台！150種布料、鈕扣任你選

▲THOM BROWNE 量身訂製西裝服務開跑，光是布料就有150種任你選。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

紐約品牌THOM BROWNE一直是西裝控們的夢幻單品，現在再也不怕撞衫了，台灣引進專屬量身訂製西裝服務，連GD權志龍都是愛好者，光布料就有多達150種能夠選擇，並且邀請到品牌專屬訂製師，進行一對一製作，打造屬於你的西裝。

▲品牌量身訂製系列預約開跑，連權志龍都是愛好者 。（圖／品牌提供）

THOM BROWNE量身訂製系列 (Made-to-Measure) ，是由品牌專業裁縫師的以個人身型以及喜好，訂製出個性化西裝，NBA 明星球星LeBron James與騎士隊團員們、G-Dragon權志龍等名人都是這款服務的愛好者，現在台灣也正式引進，品項包括了西裝外套、下身、大衣外套、西裝背心，除此之外，更有迎合秋冬的針織毛衣及開襟針織外套。

▲西裝外套部分有經典與修身兩種版型選擇（約台幣17萬起）。（圖／品牌提供）

西裝外套部分可分為經典（classic）與修身（high armhole）兩種版型，就連女性也有較為合身的剪裁訂製，長褲有高腰及低腰兩種選擇; 大衣則是經典的chesterfield 款式。秋冬款式部分，粗呢針織毛衣有圓領、V領兩種，而粗呢開襟針織外套則有翻領及一般V領，色系拼接也能自由搭配，就連織法也有多種選擇可供混搭。

▲布料方面有多達100-150種。（圖／品牌提供）

另外，布料方面有多達100-150種可供選擇，鈕扣除了有牛角扣、貝殼扣、金屬扣外，也有品牌經典的Hector小狗圖案，讓西裝擁有可愛靈魂，感興趣的粉絲記得先預約，即日起至 10 月 16 日（為期3天），到新光三越 A4 ART HAUS訂製屬於你的西裝 。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 14 日 上午 4:44 張貼

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