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牢騷系樂團Tizzy Bac滿20歲　臺虎推「開放性骨折」紀念酒款

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▲臺虎,金色三麥。（圖／臺虎、金色三麥提供）

▲臺虎推Tizzy Bac聯名限量啤酒。（圖／臺虎、金色三麥提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

從1999年大學時代成軍開始，Tizzy Bac已經走過20個年頭，在年輕世代中因創意廣受喜愛的臺虎精釀，與樂團合作共推紀念罐裝酒款「開放性骨折」，象徵一路上經歷風雨卻仍越挫越勇的精神，超狂的名稱讓人相當好奇它的滋味，11／7起陸續於萊爾富超商北部門市限定開賣，售價79元讓你嚐嚐愈挫愈勇的風味。

▲臺虎,金色三麥。（圖／臺虎、金色三麥提供）

▲臺虎,金色三麥。（圖／臺虎、金色三麥提供）

經歷鼓手更換、金曲獎、團員逝世、休息又復出等起落歷程，臺虎與Tizzy Bac終於選定以第四張專輯的一首作品「開放性骨折」為靈感，用單一酒款表達這些故事。面對人生困境的失落沮喪，宛如骨折般疼痛，期望臺虎與Tizzy Bac特別為歌迷調配的「精神良方」，即便不如意如開放性骨折，還能幫你人生接骨再繼續。

▲臺虎,金色三麥。（圖／臺虎、金色三麥提供）

酒款以蘋果酒為基底，加入具有草本香料與柑橘氣息的梅爾檸檬汁，還有淡雅接骨木花香氣，襯托出基酒的酸甜滋味，滋味酸而不澀，卻帶來回甘，如同Tizzy Bac走過多年來的風風雨雨，也象徵每個人都會面對的起落人生。

另因應樂團二十周年，Tizzy Bac與臺虎於華山文創園區打造「鐵之貝克 XX 小酒館」，從10／18至10／20限定登場，由團員出席擔任一日店長，可搶先品飲限定酒款「開放性骨折」，還有其他專為Tizzy Bac打造的隱藏版酒款。

▲臺虎,金色三麥。（圖／臺虎、金色三麥提供）▲臺虎,金色三麥。（圖／臺虎、金色三麥提供）

而另一精釀啤酒品牌金色三麥，近期也推出2款秋季啤酒，名稱也別出心裁，名為「貴在相遇」與「小團圓」，下半年就是一系列的過節相聚，大家團圓在一桌吃飯，以充滿的祝福與美好為題，九款以丁香、肉桂入料，喚出台灣人辦桌相遇的記憶。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

臺虎, 精釀, 啤酒, 牢騷系樂團, Tizzy Bac, 金色三麥
fashion.net

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