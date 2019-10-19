單身女子必備的8樣居家小物　小臥室也能擁有質感生活

▲（圖／華納兄弟《單身啪啪啪》劇照）

男人幻想中的「單身女孩的家」，是個充滿粉紅泡泡的糖果屋。但事實是如何，也只有女孩自己知道了⋯⋯ 如何讓家居生活更方便、更有質感，是每個女孩都在思考的問題；其實，你只是缺少一些家裡的「小幫手」！智能家居是近年的趨勢，而你會發現專為單身女孩設計的「家居小物」，其實真的非常有巧思！

以下精選了8件創意家居小物，廚房家電、臥室小物，單身女孩的必備款都幫你整理好了

Dreamlights太陽能螢光閃爍夜燈，NT$ 1,980

▲（圖／FRED）

像是個裝滿了螢火蟲的小罐子，這款夜燈是「太陽能」設計喔！早上只要記得把房間的窗簾打開「充電」一下，就可以開一整個晚上超省電。

美型蒸氣掛燙機，NT$2,180

▲（圖／日本TWINBIRD）

家裡不想擺一個巨大的燙熨板，那就試試蒸氣掛燙機吧！TWINBIRD的設計是日本家電的暢銷No.1，因為他的除臭功能非常完善，曬不乾的衣服不再有異味！按壓蒸氣不間斷，能軟化皺摺、高溫除菌，超迷你的外型也好可愛！

Blend Active隨我型果汁機（玫瑰金），NT$1,680

▲（圖／OSTER）

總是計畫著榨新鮮蔬果汁瘦身，卻因為麻煩一直沒有實行的妳⋯⋯ 再也找不到藉口啦！美國明星都在用的最新設計，果汁機＋隨型杯 2 in 1，隨時補充每日所需纖維及營養。

可調節超輕量萬用矽膠掃具，NT$778

▲（圖／3-JALBI）



在韓國大賣的一把掃帚，到底有什麼特別？獨特的矽膠設計，不僅能掃聚細微灰塵，還是女孩浴室的剋星啊！那些吸塵器絕對吸不起來的、地上濕濕的頭髮，瞬間一掃而空！防水的設計也能輕鬆沖洗，真的很方便。

新一代渦輪氣旋健康氣炸鍋，NT$8,990

▲（圖／Philips）

這是專為討厭煮飯、討厭油煙的你設計的「氣炸鍋」！別以為氣炸鍋只能炸薯條，鹽烤五花肉、炸餃子、小點心⋯⋯ 都可以做出來！免解凍、免顧爐，「一個按鍵」讓忙碌的生活更健康一些。另外還贈送烘烤鍋＋煎烤盤＋燒烤串籤組喔！

PLAY自動扣瓶氣泡水機，NT$3,280

▲（圖／sodastream）



喜歡喝氣泡飲料、又怕胖的單身女孩，投資一台氣泡水機就好啦！自動扣瓶裝置＋1L水滴水瓶，不僅環保，也讓生活多一絲新意。

感應式掀蓋垃圾桶＋防水感應垃圾桶，NT$2,280

▲（圖／NINESTARS）

單身女孩的家裡最怕垃圾！因為垃圾量不多，但一直留在那裡不到掉又很臭⋯⋯ 在廚房放一個防臭的感應式掀蓋垃圾桶，在廁所放一個防水感應垃圾桶，完美！簡約的不鏽鋼外觀，和家裡的擺飾一樣超有質感。

奈米微氣泡起波器 （標準版），NT$2,530

▲（圖／MiniBle）



乍看之下，不知道這顆小東西是什麼吧？被譽為「地表最強」起波器，簡易裝置在水龍頭上、能改善用水品質。水流經過起波器，會產生大量約0.1um的微米氣泡、持續抑菌產生20-50萬負離子，不僅清洗食材更乾淨、更減少了清潔劑用量，絕對是懶惰的單身女孩必備！

以上精選8件單身女孩的「創意家居小物」，好像每一件都是必備⋯⋯ 先從什麼開始投資妳想好了嗎？

文／ Harper's BAZAAR

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