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少量多餐其實不會瘦！　揭開「5個」錯誤飲食迷思

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▲▼揭開「5個」錯誤飲食迷思。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

▲打破飲食迷思，才能越吃越健康。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

編輯／Lily

從小到大我們對飲食習慣總有些既定印象，像是想要減肥就必須少量多餐，吃低脂乳酪容易瘦，原以為對健康有益處，沒想到卻適得其反。以下5個錯誤飲食迷思，你也中了嗎？

▲▼揭開「5個」錯誤飲食迷思。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

1.少量多餐有助減肥

很多人減肥都使用過少量多餐方式，據說這個方式能促進體內新陳代謝，原理是讓身體持續燃燒卡路里，使腸胃一直保持運作，但營養師卻指出，進食的頻率並不會影響身體代謝率，和減重沒有關係。

▲▼揭開「5個」錯誤飲食迷思。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

2.吃低脂優格很健康

攝取優格能幫助補充鈣質和蛋白質，看似沒錯，但其實優格為了口感都加了許多糖分，像是一杯高鈣低脂乳酪，每100克就有13.2克的糖，更別提有調味的優格了，若是想要減重，吃下肚前最好先確認成分會比較好。

3.黃糖比白糖好

大家都認為黃糖比白糖好，以為白糖是精緻糖，黃糖會比較健康，但其實黃糖內含有微量礦物，這些礦物卻對健康無益。無論是白糖和黃糖都是添加糖，並非自然存在於食物之中，因此對健康的影響都一樣。

▲▼揭開「5個」錯誤飲食迷思。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

4.吃素會蛋白質不足

肉類是蛋白質來源，蔬果則是含有豐富纖維質和維他命，大家總認為吃素會導致蛋白質不足，尤其是不吃蛋奶的純素者。要知道即便是不吃蛋奶，也可從豆腐或是其他豆類攝取蛋白質，所以吃素也能很健康。

5.有機代表健康

有機意識抬頭，大部分的人總將有機和健康畫上等號，所謂有機是指農作物耕作時，不使用合成肥料、合成殺蟲劑，
更不含基因改造。但其實從來就沒有研究證明，有機食品的營養成分比無機飲食多，即使是哈佛大學研究也僅能證實有機蔬菜的殘留農藥比其他蔬菜少而已。

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關鍵字：

飲食, 觀念, 迷思, 錯誤
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