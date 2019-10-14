社交王是你？最會交朋友的星座Top 3　雙子見人說人話技巧滿分

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

人是群體動物，不管熟不熟、感情好不好，每天都會碰到許許多多的人，有些人天性內向、不善於交朋友，但也有那種一見面就能跟別人打成一片、朋友多到滿天下的社交王。像是以下3個星座，說話技巧好，社交手腕高超還擁有高EQ，猶如天生自帶「交朋友雷達」，跟誰都能成為朋友、到哪都能吃很開，讓人羨慕不已。

雙子座



腦筋靈活、思想獨特又富有幽默感的雙子座，絕對是12星座中的社交家代表，他們能言善道，非常會「見人說人話，見鬼說鬼話」，反應靈敏又善於隨機應變，不論跟誰都能成為朋友，任何場合都能融入，什麼話題都能聊，很快就能獲得在場所有人的喜愛和信任。

加上雙子座觀察力很好，為人也圓滑，在社交場合時很了解什麼該說什麼不該說，能說出對方想聽的話並避開不利於對方的話，所以去一個場合就能擄獲一批新朋友。當然，聰明伶俐的雙子也不會把時間花在無效的社交上，要是他們感受到對方與自己不對盤，就會立刻轉戰其他對象或場合，把精力放在更能被收服的人身上。

天秤座



說到12星座中的社交高手，第一個會想到的除了雙子，再來就是愛好和平、很會體貼別人的天秤座了！對於喜歡維持和諧氣氛、善於協調的天秤座來說，他們的社交手段不是單純只靠口才而已，有著優秀平衡感和公正判斷力的他們最厲害的一點是，總能用平易近人的話語表達自己內心的想法，讓人聽起來舒服又很好接受，加上優雅得體的氣質舉止和富有，天秤總會給周遭人留下很好的印象。

但天秤的會說話並不是會刻意迎合或奉承，他們只是富有同情心又很了解別人的感受，又很知道如何在合理的情況下說出恰當的話，當對方聽起來不會有不舒服的感覺，加上內心傾向和平互愛的狀態，因此不論是開心或生氣，說話都能拿捏得很好，能屈能伸，所以能與周圍的親朋好友保持和諧的關係，和吸引人靠近。

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射手座

對於朋友很仁慈又大方的射手座，本身個性很爽朗直率，天性樂觀又熱情活潑，還有幽默風趣的性格和能鼓舞他人的力量，很容易讓人跟他們打成一片，並產生信任感，加上他們的興趣愛好很廣，喜歡嘗試不同的新事物，所以各種不同的話題也都交流得來，讓人覺得跟他們相處起來很輕鬆愉悅。

而平時看似很隨心所欲的他們，其實在很多事情上都能圓滑處理，心裡也很青組與人相處的距離，什麼可以問或什麼該避嫌，都能拿捏的很好，還能依當下情況需要裝傻裝不懂，看似傻大個，但其實擁有高EQ，是很有社交能力的星座。

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