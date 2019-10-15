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Kiehl’s咖啡館新推香烤三明治、保養系奶昔！週慶加碼抽酪梨面膜、爆水霜

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▲Kiehl’s咖啡館新推香烤三明治、奶昔。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl’s Coffee House即將推出7款全新餐點，更搭配週年慶推出4個限定活動。(圖／記者張毓容攝)

記者張毓容／台北報導

自2017年全球第一間Kiehl’s Coffee House於台北信義新光三越Ａ11開幕以來，不僅大受歡迎，每次推出新品項也都會引起一波打卡潮和討論熱潮。近日Kiehl’s咖啡館將於10/17推出新菜單，除了將人氣保養品的經典成分化身為新款甜點、飲品外，這次更引進紐約餐車文化，首度推出鹹食：美式三明治，滿滿餡料和烤過的麵包香，好看又好吃，很值得一試。

除了7款全新餐點之外，更特別配合週年慶期間推出4大限定活動，包含Kiehl’s粉絲搶先試吃、三明治限時優惠、套餐刮刮樂小遊戲和酪梨面膜上市加贈活動，尤其中獎率100%的刮刮樂獎品內含最新上市的酪梨面膜、金盞花爆水霜等人氣商品正貨，絕對不能錯過！

▲Kiehl’s咖啡館新推香烤三明治、奶昔。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl’s咖啡館新推香烤三明治、奶昔。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl's咖啡店首度推出鹹食餐點，瘋狂培根起士美式三明治、松露野菇美式三明治。(圖／品牌提供、記者張毓容攝)

超澎湃美式餐車三明治

Kiehl’s Coffee House從開幕以來，一直以甜點和飲品受到歡迎，本次將紐約最經典的餐車文化帶來台灣，首度推出鹹食餐點：美式三明治，並以9月底才剛上市的「酪梨面膜」為靈感，搭配深受美食老饕喜愛的松露分別推出「瘋狂培根起士」及「松露野菇」兩種口味的美式三明治。

「瘋狂培根起士」有著滿滿切達起士和鹹香顆粒花生醬，搭配雙倍培根和新鮮酪梨，有著豐富扎實口感，是紐約餐車最受歡迎的經典口味；「松露野菇」則以松露醬搭配4種野菇，獨特香氣搭配香酥的烤土司，爽口又香脆。

▲Kiehl’s咖啡館新推香烤三明治、奶昔。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl’s咖啡館新推香烤三明治、奶昔。（圖／記者張毓容攝）

▲紐約經典肉桂捲、烤棉花糖巧克力派。(圖／品牌提供、記者張毓容攝)

潮流甜點＆經典肉桂捲

除了首度推出的鹹食外，這次也推出兩款全新甜點，一個是美國傳統的家庭美食「紐約經典肉桂捲」，鬆軟的肉桂捲上還淋上一層香橙奶油起司醬，每一口都能吃到濃郁肉桂香氣；另外還有近期攻佔IG版面的話題甜點「烤棉花糖巧克力派」，72%巧克力酥派派皮上鋪著一層炙烤過的厚實Q彈棉花糖，香甜又綿密的口感讓人愛不釋手。

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▲Kiehl’s咖啡館新推香烤三明治、奶昔。（圖／記者張毓容攝）

▲酪梨面膜、莓果護唇膏等經典保養品化身為美式奶昔。(圖／記者張毓容攝)

融入保養成分的美式奶昔

向來重視天然成分的Kiehl’s，繼把經典保養成分「金盞花」融入飲品後，這次又將經典保養成分融入紐約人最愛的奶昔中，將酪梨面膜、莓果護唇膏化身為「酪梨布丁奶昔」、「綜合野莓奶昔」，讓你用喝的體驗Kiehl’s保養魅力。另外還有從老到少都愛的巧克力口味「OREO巧克力奶昔」，3款道地美式奶昔加入常態飲品行列。

▲Kiehl’s咖啡館新推香烤三明治、奶昔。（圖／記者張毓容攝）

▲週年慶刮刮樂內含獎品多達15樣，有人氣保養品正貨和限量潮流小物。(圖／記者張毓容攝)

週年慶4大限定活動

現正適逢週年慶期間，Kiehl’s Coffee House也特別推出4項限定活動，包含Kiehl’s會員獨享的新菜單搶先試吃，本年度消費滿兩千即可獲得「酪梨布丁奶昔」＋「烤棉花糖巧克力派」試吃組兌換券；平日午餐及晚餐時段推出美式三明治85折優惠的Happy Hour；週慶期間購買酪梨飲品或餐點，即可獲得最新酪梨面膜試用品；還有購買任一餐點＋飲品即可獲得100%中獎率的週年慶刮刮樂，獎品囊括眾多Kiehl’s經典人氣保養品正貨和旅行迷你款，連最新上市的酪梨面膜、金盞花爆水霜、白泥毛孔面膜等人氣商品都在內，甚至還有今年6月一推出就被搶購的Kiehl’s Coffee House 2週年限定漁夫帽、輕量腰包等潮流小物，最高價值NT$1,650。

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