海瑞溫斯頓錶面秀馬賽克工藝　四個陀飛輪一起轉也炫目

▲海瑞溫斯頓今年全新錶款正式抵台亮相。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

海瑞溫斯頓（Harry Winston）2019年全新錶款今正式在台北101專門店亮相，再度於面盤展現精巧的裝飾工藝，包括暈染珍珠母貝輔以鑽石鑲嵌的第五大道Avenue Classic系列、鑲寶石立體蓮花裝飾面盤的卓時Premier系列Lotus 31毫米自動錶，以及運用馬賽克工藝的Precious Micromosaic 36mm自動錶，讓人見證「鑽石之王」對於藝術錶款的講究。

▲Premier系列Precious Micromosaic 36mm自動錶紅色款，約1,440,000元。（圖／品牌提供，以下同）

Precious Micromosaic 36mm自動錶共有4種顏色款式，各限量30只，另有2款孔雀圖案的馬賽克拼貼面盤，展現微型馬賽克藝術的魅力；海瑞溫斯頓對日本工藝也不陌生，聯手日本中屋萬年筆（Nakaya）打造靜夜Midnight系列Yozora自動錶與鋼筆套組，結合日本傳統漆藝、螺鈿鑲嵌珍珠母貝與蒔繪撒金技法，於面盤呈現紐約夜空下的第五大道旗艦店拱門圖案，套組中的鋼筆也完全呼應腕錶的設計。

▲Midnight系列Yozora 39毫米自動腕錶與Nakaya墨水筆，全球限量10組，約2,500,000元。

▲海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic 系列月相功能腕錶18K白金款（左）約1,300,000元，Emerald系列33毫米石英腕錶18K白金款約520,000元。

而挑戰機芯工藝，海瑞溫斯頓著名的史詩陀飛輪慶10周年，推出前所未見的四陀飛輪腕錶Histoire de Tourbillon 10號作為紀念，箱型藍寶石水晶鏡面下，呈現左右各一的兩組陀飛輪，看起來極為前衛，但細看又暗藏古典味道，因為仍採用螺釘擺輪，4個陀飛輪裝置一起運作，視覺上相當震撼。

▲史詩陀飛輪Histoire de Tourbillon 10 號腕錶18K玫瑰金款，約26,000,000元。