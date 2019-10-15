歐米茄博物館變身打卡熱點　互動設施看展更有趣　

▲歐米茄全新博物館展出詹姆士．龐德的海馬潛水300米系列腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到歐米茄（OMEGA），你會想到007詹姆士龐德、登月錶，還是奧運官方時計？以上皆是，位於瑞士比爾（Biel/Bienne）的歐米茄園區「時間之城」（La Cité du Temps）全新開幕的品牌博物館，完整呈現輝煌歷史中的代表性作品，還增添互動設施更添參觀樂趣，例如可在9米跑道上體驗當奧運選手，奔向終點可獲得歐米茄光感終點攝影機捕捉的終點線照片，這台機器每秒可拍攝高達10,000張電子影像呢！

▲歷史奧運官方時計是博物館亮點（上），同時規劃9米跑道供體驗。

歐米茄博物館是第一座單一瑞士錶廠的博物館，品牌特別邀請建築師坂茂（Shigeru Ban）設計全新展館，讓錶迷能透過影片、展覽與互動體驗，更貼近品牌。硬體設施有超吸睛的超大錶殼，可走進探究超霸系列，而一條長達50米的精鋼錶鍊造型櫥窗，則展示各年代最具代表性的時計。

▲巨型錶殼內藏的是超霸錶款的歷史展品。

1965年歐米茄超霸錶獲得NASA認證成為第一款登上月球的腕錶，重要的歷史地位自然是博物館特別規劃的專區，讓參觀者腳下是月球表面、身旁還有月球車與各式登月錶，預料將是打卡熱點；而從1995年007電影《黃金眼》開始，龐德每回出任務都有歐米茄相伴，想看歷代帥氣錶款，博物館最齊全。

▲博物館內規畫飛向月球專區，凸顯登月錶的歷史地位。

同屬Swatch集團的浪琴表（Longines），也在品牌位於瑞士聖米爾總部設置博物館，代言人林志玲、影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）都曾造訪，最令她們驚豔的是第一間典藏室，竟完整保存浪琴表自1832年以來手寫的銷售資料，泛黃的大冊子滿滿都是珍貴歷史。

▲浪琴表瑞士總部也設有博物館，影后凱特溫絲蕾曾參觀其檔案室。（圖／浪琴表提供）