想減肥成功的5大必知前提！光看體重不準、女生也需要肌肉

▲掌握以下5個瘦身必知前提，幫助提升減肥成功率。（圖／翻攝IG@babebani、@applekim2）

編輯／Amamda

為了擁有理想身材，幾乎人人都減過肥，但真要成功瘦下來又能維持住，其中可是有許多眉眉角角要注意。除了各式各樣的瘦身方法，還有一些關乎減肥成敗的基礎小知識，像是減肥成效不能光看體重、女生也需要鍛鍊肌肉等，掌握這些必知前提，就能少走冤枉路，提升減肥成功率。

1.減肥不能只看體重



很多人非常在意體重，開始減肥後也將體重當作判斷瘦身成果的指標，一旦發現體重沒有變化，就很焦慮、失望，覺得減肥失敗。但其實瘦身成果不能只看體重，光看體重看不出體脂含量和肌肉量的變化，而體重減少也不一定就代表你真的減掉了「肥肉」，有可能只是減掉「水分」，所以最好可以到健身房使用專業儀器檢測體脂、肌肉含量，從體脂率和體態的變化來判斷減肥成果。

▲肌肉量提升可提高基礎代謝，瘦身效果更好外，體態也更緊實。（圖／翻攝IG@applekim2）

2.女生也需要有肌肉



有些女生減肥只靠節食不運動，因為怕做了重量訓練或是運動做多了，長出壯碩肌肉，變成金剛芭比，線條不好看，但其實，女性天生雄性激素較少，並沒有這麼容易練出大塊肌肉；另外，女生其實也需要有肌肉，當然不是指上面提到的一塊塊壯碩肌肉，而是增加肌肉密度，身體的肌肉含量。肌肉量提升可以提高基礎代謝率，讓身體消耗更多熱量，也能讓身體線條變得更緊緻，還能提升心肺功能，加強有氧運動時的耐力，幫助提升瘦身效果。

▲想有效減脂，除了有氧運動別忘了加入一點力量訓練。（圖／翻攝IG@babebani）

3.減脂別只靠有氧運動



現在大部分人都有瘦身就是要減脂的基本觀念，而說到減脂，大多數人就會想到跑步、游泳等有氧運動，但想有效減脂不能只依靠有氧運動，建議還是要加入一些力量訓練，可以試試近幾年很紅的HITT高強度間歇性運動，在消耗熱量的同時還能透過阻力訓練維持肌肉，防止因肌肉流失而影響減肥速度和導致容易復胖的可能。

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4.運動前可吃一點高蛋白食物



網上曾流傳「空腹運動減脂效果更好」的說法，不少人在運動前都刻意餓著肚子，但人在空腹時，血糖較低，新陳代謝速度慢，空腹運動不僅會影響運動持久度，也會導致肌肉流失，尤其是做重訓健身的人，訓練效果也會打折扣。因此，不管是晚上還是早上，建議運動前最好還是至少吃一點小東西為身體補充能量，尤以高蛋白質食物為優先考慮。

▲運動器材上的消耗熱量數值只能當作參考，無法準確計算。（圖／翻攝IG@babebani）

5.運動器材無法準確算出消耗熱量



有很多女生減肥時，喜歡到健身房使用跑步機、滑步機或飛輪車等健身運動器材，除了操作起來簡單、不用專人指導，更是為了這類器材大都會顯示、紀錄運動期間消耗的熱量和心跳率，但其實這類健身器材顯示的數值是根據運動時間和速度來推估的，並不準確，甚至可能有不小的偏差。

像是以跑步為例，不同人就算在跑步速度、時間都相同的情況下，消耗的熱量也不會相同，會隨著年齡、性別、體重和其他因素有所變化。因此，健身器材上顯示的熱量消耗數值只能當作參考，別過度相信。

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