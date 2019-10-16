眉毛畫錯猶如毀容！常見3大NG誤區　「蠟筆小新眉」你中了嗎？

▲眉毛畫得好不好，可是會影響整體妝容和五官比例。(圖／翻攝IG @hongsuzu、@ponysmakeup)

記者張毓容／台北報導

眉毛是個神奇的部位，佔全臉面積不大，但畫得好不好卻會影響整體妝容。眉毛畫得好，臉型五官變立體，還立即顯小臉；眉毛畫不好，看起來老氣、沒精神，還會讓五官比例變得怪怪的。尤其許多人最常毀在以下3個畫眉NG誤區，從今天起小心避開，別再讓「蠟筆小新眉」、「海苔眉」毀你容了！

▲眉尾要比眉頭高，或至少與眉頭在同一水平線上。(圖／翻攝IG@jin_a_nana)

1.眉尾過低



眉尾若低於眉頭，在視覺上會讓臉部有下垂的感覺，看起來就會顯得沒精神、衰臉樣，甚至老氣的感覺。正常來說眉尾應該比眉頭高一點，這樣的眉毛看起來才會有神，也有年輕上揚感，就算是韓式一字眉或粗平眉這類的平直眉型，最低也要與眉頭齊平，在同一水平線上，但絕不能低於眉頭。

▲眉毛應從眉頭最淺漸層到眉尾最深。(圖／翻攝IG@cherie_flavor)



2.眉頭太深、框線明顯



一般人畫眉毛最常見的兩大問題，一是眉型掌握不好，另一個就是眉頭顏色太重！尤其很多新手，畫眉時會直接用一支眉筆或同一色眉粉直接從頭畫到尾，不僅整條眉毛顏色同樣深，毫無立體層次感，且眉頭畫得太方正會出現框線感，讓眉毛就像是「印」上去般死板僵硬、非常不自然，容易變成「蠟筆小新眉」。

眉毛原生狀態本就是眉頭毛量較少，所以畫眉時要謹記眉頭淡眉尾深的原則，別用深色眉粉眉筆畫眉頭，也不要用眉筆在眉頭框形狀，可用淺色眉粉輕輕帶過，或是以眉刷從眉毛前端往眉頭暈染就可以了。

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▲眉色深淺要記得與髮色一起變化。(圖／翻攝IG@ponysmakeup)



3.眉色與髮色差太多



許多女生都喜歡不定時染髮，換個髮色造型換個心情，但有些人就會忽略了髮色和眉色的協調性，尤其是染淺髮色的狀況下，如果還用原來深髮色時用的深棕色眉筆眉粉，就會讓眉毛變得很突兀。

現在市面上的眉妝產品色系也非常多，基本款的灰褐色、棕色系外，也有偏綠的亞麻色、偏紅的紅褐色，盡量可依照髮色明亮度來選擇畫眉產品的顏色深淺和色系，也可透過染眉膏來調整眉毛深淺。