fb ig video ETtoday search mobile

那個來總特別想吃巧克力！女孩必知的「5個」生理期小知識

> >

▲▼女孩必知的「5個」生理期小知識。（圖／Unsplash）

▲閨密們總發現大家生理期總不約而同來報到。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily　

身為女生，從青春期之後就得和生理期和平共處，根據調查顯示，一生會經歷450~480次左右經期，生理期來肌膚容易冒痘，和好朋友之間月經週期都差不多，以下5個生理期總會遇到的事情，現在就為你來解答。

▲▼女孩必知的「5個」生理期小知識。（圖／Unsplash）

生理期總會冒痘

生理期間肌膚比較容易冒油，痘痘粉刺自然就會冒不停，這時候若只控油會使肌膚乾燥，水分不足更使肌膚想要分泌油脂來維持平衡。這時候只要將清潔、保濕做好，肌膚就不怕出大問題。

▲▼女孩必知的「5個」生理期小知識。（圖／Unsplash）

好朋友月經週期差不多

你是不是和好朋友總是差不多時間生理期？原來這個現象叫做「生理期同步」，科學家認為女性間月經週期越拉越近是受到費洛蒙的影響。但也也一部分科學家傾向支持「機率」的說法，所以為何好朋友間月經週期一樣的原因還是沒有定案。

月經來時不能捐血

一般來說，捐血所捐出的血液是350或450毫升，只要補充足夠的鐵質，並不會對健康造成影響。雖然生理期會有大量失血的感覺，但其實每次月經流失的總血量只有60毫升左右，所以月經期間捐血是沒有影響的。

月經來時容易腹瀉

有沒有發現生理期排便總會特別順暢，有時候甚至會頻繁腹瀉，因為月經快來時，子宮的內膜細胞會分泌前列腺素，促進子宮收縮，使子宮內膜脫落排出，幫助排除經血。前列腺素同時也會刺激到腸道，促進了腸道收縮蠕動，所你會感覺特別的順暢。

▲▼女孩必知的「5個」生理期小知識。（圖／Unsplash）

生理期時想吃巧克力

月經來之前，體內黃體素含量升高，會引起女性想吃高脂肪食物的慾望，尤其是想要吃些甜的， 巧克力中含有鎂，
它能幫助紓解經前症候群，同時控制食慾、穩定情緒，好處多多。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

生理期, 女生, 月經, 週期, 保養, 飲食, 生活習慣
fashion.net

熱門文章

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

ET Fashion

推薦閱讀

麥莉熱吻新對象是澳洲金髮男孩！被外媒評「花花公主」霸氣回嗆20字

麥莉熱吻新對象是澳洲金髮男孩！被外媒評「花花公主」霸氣回嗆20字

清潔粉刺痘痘善後工作更重要！皮膚科醫師消除痘疤4大攻略

清潔粉刺痘痘善後工作更重要！皮膚科醫師消除痘疤4大攻略

趙麗穎產後復出腰圍超纖細！緊身洋裝配復古禮帽「比精修圖還美」

趙麗穎產後復出腰圍超纖細！緊身洋裝配復古禮帽「比精修圖還美」

社交王是你？最會交朋友的星座Top 3　雙子見人說人話技巧滿分 奶油色超級好看！ASICSＸ化學製品兩款限定設計強勢來襲 廖曉喬戴百萬Chaumet鑽石耳環　美美搭日本高檔火車 快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 少量多餐其實不會瘦！　揭開「5個」錯誤飲食迷思 「國師」唐綺陽算12星座時尚品味　天秤謝金燕有「品牌迷思」 韓髮型師推薦秋冬4款顯白髮色　「深棕」黃肌最適合，染完初戀感滿滿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面