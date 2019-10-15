那個來總特別想吃巧克力！女孩必知的「5個」生理期小知識

▲閨密們總發現大家生理期總不約而同來報到。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

身為女生，從青春期之後就得和生理期和平共處，根據調查顯示，一生會經歷450~480次左右經期，生理期來肌膚容易冒痘，和好朋友之間月經週期都差不多，以下5個生理期總會遇到的事情，現在就為你來解答。

生理期總會冒痘

生理期間肌膚比較容易冒油，痘痘粉刺自然就會冒不停，這時候若只控油會使肌膚乾燥，水分不足更使肌膚想要分泌油脂來維持平衡。這時候只要將清潔、保濕做好，肌膚就不怕出大問題。

好朋友月經週期差不多

你是不是和好朋友總是差不多時間生理期？原來這個現象叫做「生理期同步」，科學家認為女性間月經週期越拉越近是受到費洛蒙的影響。但也也一部分科學家傾向支持「機率」的說法，所以為何好朋友間月經週期一樣的原因還是沒有定案。

月經來時不能捐血

一般來說，捐血所捐出的血液是350或450毫升，只要補充足夠的鐵質，並不會對健康造成影響。雖然生理期會有大量失血的感覺，但其實每次月經流失的總血量只有60毫升左右，所以月經期間捐血是沒有影響的。

月經來時容易腹瀉

有沒有發現生理期排便總會特別順暢，有時候甚至會頻繁腹瀉，因為月經快來時，子宮的內膜細胞會分泌前列腺素，促進子宮收縮，使子宮內膜脫落排出，幫助排除經血。前列腺素同時也會刺激到腸道，促進了腸道收縮蠕動，所你會感覺特別的順暢。

生理期時想吃巧克力

月經來之前，體內黃體素含量升高，會引起女性想吃高脂肪食物的慾望，尤其是想要吃些甜的， 巧克力中含有鎂，

它能幫助紓解經前症候群，同時控制食慾、穩定情緒，好處多多。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App