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從左邊切的人最難搞！「吃牛排」看出隱藏個性

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▲▼「吃牛排」看出你的隱藏個性。（圖／Unsplash、翻攝自Pinterest）

▲從吃牛排就能看出你的隱藏性格。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

編輯／Lily

吃東西能看出一個人的個性，你平常都怎麼切牛排呢？有人喜歡切一塊吃一塊，也有偏好通通切好再吃，原來哪邊切開都有意義，當你下刀的那刻早已曝露了你隱藏個性。

▲▼「吃牛排」看出你的隱藏個性。（圖／Unsplash、翻攝自Pinterest）

吃牛排時，你習慣怎麼切呢？

A從左邊開始切，吃一塊切一塊
B.從右邊開始切，吃一塊切一塊
C.從中間切開，一塊一塊慢慢吃
D.把整塊牛排都先切成小塊再吃
E.不一定

A.

從左邊開始切的人，大多都注意形式， 心中只要認為是對的事情，就會一意孤行，即便身邊人提出其他意見，他也不太會採納，喜歡跟著自己的心意走。

B.

這類型的人個性比較溫和，帶有一點點壓抑。喜歡輕鬆和人打成一片，有時候會將自己不開心藏在心裡，不太會表現出來。比較以大局為重，容易想很多。

▲▼「吃牛排」看出你的隱藏個性。（圖／Unsplash、翻攝自Pinterest）

C.

從中間開始切，反映出執行能力高且非常有效率。做事和交際手腕都很圓滑，人脈很廣，但比較以自我為中心，會讓人覺得你有點自私。

D.

先切好的人，比較容易把情緒放在臉上，性情來得快也去得快。是朋友心中的好好先生或小姐，當身邊人需要幫助時，一定會伸出援手幫忙。

▲▼「吃牛排」看出你的隱藏個性。（圖／Unsplash、翻攝自Pinterest）

E.

這類型的人比較善變，風一樣的個性讓人捉摸不定，比起和三五好友一起，更喜歡享受一個人的獨處，有時候自我設限太多，比較難融入群體，所以總給人不太好相處的感覺。
 

關鍵字：

牛排, 心理測驗, 個性, 吃東西
fashion.net

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