凱特初訪巴基斯坦穿傳統服裝　出自黛安娜王妃愛牌　

▲首次造訪巴基斯坦的凱特（左）身著向英國設計師品牌Catherine Walker訂製的傳統服裝Shalwar Kameez。（圖／路透）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與王子妃凱特夫婦昨抵達巴基斯坦，展開為期5天的訪問活動，將針對氣候變遷、教育、女性等議題進行交流。首次踏上巴基斯坦的凱特，下機時身著向英國設計師品牌Catherine Walker訂製的傳統服裝Shalwar Kameez，表達對巴基斯坦文化的尊重。

▲凱特與威廉王子接受小朋友的獻花儀式。（圖／路透）

其實從威廉王子夫婦的行程、凱特王子妃的穿搭，處處都流露對黛安娜王妃的思念。黛安娜王妃於1991年曾造訪巴基斯坦，此行威廉王子夫婦將與母親生前好友—巴基斯坦總理Imran Khan會面。

▲凱特（右）與威廉王子抵達巴基斯坦，準備下機。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

凱特在服裝上也極度用心，選擇向黛安娜王妃生前最愛的服裝品牌Catherine Walker，訂製巴基斯坦傳統服裝Shalwar Kameez，她穿由白轉淡藍的漸層色裙裝搭配褲子，再搭裸色高跟鞋與要價約1000元的Zeen手拿包，風格優雅，下機後她滿臉笑意接受小朋友的獻花，親民作風立刻贏得當地民眾的心。