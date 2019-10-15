孔曉振白襯衫搭藍面伯爵錶好氣質　超薄設計解束縛　

▲伯爵亞太區代言人孔曉振佩戴Altiplano系列手動上鍊鑲鑽限量腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）以超薄錶聞名的Altiplano系列，迎來適合女性的尺寸，推出錶徑36mm、搭載厚度僅2.1mm 430P超薄手動上鍊機芯的蔚藍面盤腕錶，錶圈與時標鑲嵌長方形切割美鑽、錶耳點綴圓鑽，全球限量88只，集纖薄、優雅、華麗與限量等吸引女性的特色於一身，讓南韓女星孔曉振一眼看上，以亞洲區代言人身分搶先戴上。

▲伯爵Altiplano系列18K白金手動上鍊鑲鑽限量腕錶，2,090,000元。

此款伯爵錶的面盤呈現放射狀太陽紋並襯著蔚藍色的光澤，隨著不同的角度變化折射出不同色度的藍，與正式服裝或休閒穿搭都能完美搭配。孔曉振選擇穿白襯衫搭配此限量錶，展現清新風格，她透露最愛Altiplano系列腕錶的超薄設計，完全解放手腕沉甸甸的負荷，她領悟出一番哲理，表示：「這彷彿是一種奔向自由的隱喻，卸下了沉重的束縛，更懂得尊重和了解自己。」

▲海瑞溫斯頓第五大道Avenue C系列迷你月相功能腕錶（左）約930,000元，Midnight系列逆跳功能秒針39 毫米自動腕錶約1,080,000元。

優雅的藍面女錶除了能以金屬刷紋呈現，海瑞溫斯頓（Harry Winston）也嘗試以染色的珍珠母貝或有點點星星效果的砂金石製作面盤。旗下第五大道Avenue C系列迷你月相功能腕錶便以珍珠母貝搭配鑽石盤上演華麗星空；而更貼近繁星點點模樣的砂金石，則運用在Midnight系列逆跳功能秒針39 毫米自動腕錶。