日本女生都在流行喝「麥茶」減肥　提高基礎代謝還能消水腫

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@adrianneho、@alexisren、Unsplash

不論是想保持身體健康、瘦身、養顏美容，通通都與「多喝水」脫離不了關係，但是無色無味的白開水，總是讓人覺得沒動力去喝，不過今天就要來造福不愛喝水的女孩們，為大家介紹日本相當流行的「麥茶減肥法」！麥茶清香好喝，含有豐富的礦物質、膳食纖維，能幫助瘦身還又更多好處～

►美麗小秘密



在 Instagram 查看這則貼文 ゆいたろうの自然農畑（@yuitaro_field）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 24 日 下午 5:56 張貼

日本人從平安時代就開始喝「麥茶」（當時稱做「麥湯」），麥茶是利用大麥帶殼煎焙、炒焦之後，再使用沸水沖泡而成，製作方法相當簡單、變化也多。

麥茶中含有膳食纖維以及鉀、鈉、錳等各種人體所需的礦物質，一天喝足1,500c.c就能有效瘦身，搭配飲食、運動減肥更能事半功倍！

＃提高代謝、促進循環

除了豐富纖維能夠幫助消化、加速身體排出廢物，麥茶中還有一種叫作GABA的成分，能提高基礎代謝，養成易瘦體質，麥茶也被證實能夠促進血液循環，以降低膽固醇、心血管疾病。

＃消水腫

當前一晚上吃宵夜鹽分攝取過多，隔天就容易水腫，而喝麥茶能夠提高腎功能運作，排出體內多餘的鹽分，以達到消水腫的效果。

＃無咖啡因

與綠茶、咖啡不同的地方在於麥茶不含咖啡因，所以即使是一天喝到1,500c.c、或是晚上喝，也不用擔心睡不著、太亢奮的問題。

在 Instagram 查看這則貼文 一保堂茶舗 Ippodo Tea（@ippodotea）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 3 日 下午 11:19 張貼

＃美顏效果

麥茶中的礦物質也包含了鋅，「鋅」能夠代謝黑色素、淡斑，還有「矽」能夠強化膠原蛋白，維持皮膚的澎潤與彈力。

＃保護胃腸黏膜

現代人工作忙碌，經常長時間不吃飯，一吃就是吃很多又吃很快，胃炎比率甚高，日本研究指出麥茶萃取物能在胃中形成黏膜保護胃壁，能提高腸胃的機能。

冬天時能熱熱的喝暖身，夏天時冰起來喝更是沁涼解渴，不過人體一天最好喝2,000c.c以上的水，喝足麥茶之後，剩下的部分還是要多喝一杯水來補足喔！

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