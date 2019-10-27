高雄內行人都懂逛「南瓜百貨」　四家風格獨具的古著店滿足你的復古靈魂

快時尚讓步，古著當道！這些意想不到的古著店面，將顛覆你對「二手」的既定觀感。

古漾



「喜歡 Vintage 的原因正是因為它經典，Vintage 文化那種不可複製的質感和故事感，讓我們深深地入迷。」儘管物品上有著無法避免的傷痕，但這也象徵著人與物品之間的歷史印記。有別於多數消費者對古著店的昏暗狹小印象，這間位於台北四維路上的古漾，以寬敞明亮的空間，搭載上店內井然有序的物品擺設，成功拋下了過往古著店的價值觀感。

店內販售品涵括著美式古著、古董配件，甚至還有搜集自個歐洲國家的軍裝工裝，其中像是近乎絕版的新品款都能在古漾中找尋到！軍裝控的你一定能在這混搭出專屬你的 #ootd。

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A Room Model



多數消費者無法接受古著的主因均是因為外表顯得老舊過時，但在 A Room Model，他們可不這樣認為：「Vintage 收集帶有最真實的歲月痕跡，比起現代機器後加工的色落或是仿製復古圖樣來的有真實感多太多了。」皮革經過長期使用的自然焦糖色澤、丹寧褲上的刷色以及抽鬚變化…這些歷經時間累積呈現出的自然紋路才是最具珍藏價值，同時也是最能襯托個人品味的選擇。

然而 A Room Model 除了販售七、八〇年代的服飾，也特地引進那些著重於材質與做工的新品品牌，提倡新舊並存的美好價值觀。

在 Instagram 查看這則貼文 A room model（@aroommodel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 17 日 上午 3:38 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 A room model（@aroommodel）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 26 日 上午 7:03 張貼

小麻雀



或許你聽過良心雜貨店，但你聽過無人自助的古著商店嗎？在台北公館路上，一間小小的白色店面上寫著小麻雀三個字。然而店名正如店內一樣，麻雀雖小五臟俱全，不僅有著琳瑯滿目的各式服裝和配件，重點是無任何一個店員在店內接待，僅有必要指示標語引導該如何自助購買，而這也是小麻雀公館店設立的初衷：「二手衣究竟是什麼樣的概念？穿衣服該用什麼樣的態度？

這些想法並不需要透過我們向你證明，而是應該自己定義才是。」人們總是在受到建議或慫恿下失去了自己的想法，但在小麻雀，你可以不受拘束地開心挑選出最適合自己的時尚態度。

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在 Instagram 查看這則貼文 小麻雀（@littlesparrow_48）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 6 日 下午 11:30 張貼

南瓜百貨



身為古著迷的你，一定要知道這間座落於高雄大智路上、有著顯明金色字體招牌的南瓜百貨。這棟兩層樓高的建築分作一樓販售手錶配件的『南瓜鐘錶』，與二樓古著區的『南瓜nan gua』，希望在現代化快速時尚消費市場中讓大家看見更多不一樣的商品。然而除了精挑細選的商品外，店內的裝潢更是使人心醉！

復古的印花壁紙搭配上衣桿上充滿各式色彩和圖印的服飾、透明展示櫃中擺放整齊的高跟鞋們…甚至樓梯間的吊燈和掛畫都經過精心挑選和設置。如此用心的空間規劃，使店內無時無刻都瀰漫著濃郁的華麗復古氣息！想來點不一樣的逛街體驗，那麼南瓜百貨絕對是你的選擇。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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