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日本正夯漢堡排義大利麵！「石壁家」速食店進駐京站，牽絲炸飯糰必點

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由日本最大義大利生麵集團Newokubo所直營的《SPIGA PASTA》石壁家生鮮義大利麵專門店，從2017前來台至今，仍堅持自家每日新鮮製作義大利麵，會隨著不同季節推出季節料理！

《SPIGA PASTA》石壁家以品牌《SPIGA PASTA Express》新型態店面進駐台北京站時尚廣場的美食街！以全台首家「漢堡排・肉醬主題」生鮮義大利麵專門店推出，顛覆傳統肉醬義大利麵形式，使用嶄新手法呈現出日本義大利麵最新流行吃法！

傳統的肉醬義大利麵源自於義大利波隆那地區，以肉醬搭配番茄為道地吃法，後來流傳至日本，經過各式演變肉醬義大利麵有了肉味噌、咖哩肉醬！近期日本產生一道日式與西式結合的新料理，漢堡排義大利麵就引領日本人的美食新潮流。

在義大利麵上擺放一顆熱騰騰的漢堡排，端上桌後撒上起司，將漢堡排大膽拌碎，崩壞的漢堡排瞬間蛻變為肉塊或肉末，與起司和醬汁一同結合於義大利麵裡！

多蜜醬漢堡排義大利麵

以純紐西蘭牛絞肉混入洋蔥、西芹、洋菇，透過手打方式將絞肉與食材充分融合，漢堡排經過香煎後再放入多蜜醬、紅酒等製作成的醬汁燉煮約20分鐘，吸附醬汁的漢堡排完整放在生鮮義大利麵上。

可以依照個人喜好將漢堡排切成不同大小， 不同的口感與吃法一次滿足！

起士白醬漢堡排義大利麵

同樣以手工打製的牛肉漢堡排為特色，搭配以日式高湯製成的的白醬，為了搭配牛肉漢堡排，此道料理所用的白醬與其他白醬義大利麵不同，風味較為濃稠，甜度也稍微降低，反而更能吃到牛肉本身的肉香與鮮甜滋味。

價格：NT$350元

肉醬起士炸飯糰

使用費心熬煮將近2小時的自製番茄肉醬為基底，再搭配外觀渾圓的炸飯糰為特色。圓滾滾的炸飯糰看似樸實簡單，但實則蘊藏著美味。

以高湯、奶油烹調越光米，接著再拌入香菇碎、洋菇碎等香料，同時更包覆濃厚起司於其中。酥炸完成的炸飯糰一口咬下後，超濃厚的起司緩緩傾瀉流出，這款是小編的私心必點！

價格：NT$100元

野菜肉醬義大利麵

將起士肉醬義大利麵搭配清爽的蔬菜，添加日本茄子與花椰菜，不僅增加豐富配色，也為饕客帶來適度的蔬菜量。在上桌前，會撒上大量起司粉更增添風味。

價格：NT$240元

明太子花枝義大利麵

除了全新餐點必吃以外，也把《SPIGA PASTA》本店的人氣料理搬過來啦！像是超人氣的「明太子花枝義大利麵」，以濃厚明太子搭配Q彈花枝，擄獲許多饕客們的心！

店面資訊

營業時間：平日（週一至週四）及例假日 11:00-21:30
例假日前一日（週五、週六） 11:00-22:00
電話：（02）2559-8528
地址：台北市大同區承德路一段1號B3（京站時尚廣場）

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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