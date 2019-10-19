《山茶花開時》孔曉振被封「時髦村姑」　6套造型學起來讓你是最美那個

韓劇《山茶花開時》從開播前就被受關注，正式播出後收視率節節高升，大家對於以愛情為主軸，又帶有懸疑的故事情節興趣濃烈，當然，最吸睛的還是演出女主角的孔曉振，這回飾演一名單親媽媽，獨自經營著名為「Camelia」的居酒屋，因為沒有丈夫的關係，成為村子裡婆婆媽媽的話題人物。

故事背景是在一個以賣醬蟹出名的鄉鎮，這個地方的人大多數都有親戚關係，由於這樣的故事背景設定，使得孔曉振在這部韓劇裡面，穿著打扮偏向淡雅、樸素的風格，如此清新的造型令人過目難忘，就有網友將她喻為「時髦村姑」代表。

造型1

經營居酒屋的冬柏時常穿著圍裙在村子裡走跳，袖口設計的襯衫加上咖啡色下身看起來非常樸素，不過外頭搭上植物碎花圍裙，就為整體造型增添亮點，而頭上的編織草帽也有畫龍點睛的效果。

造型2

草帽在這部韓劇裡面，可是佔了冬柏穿搭中極大的戲份，這身白色素T加上牛仔褲的造型，不忘搭配草帽這項單品，而腳上踩得亮紅色帆布鞋也是一大亮點。

造型3

女孩衣櫥中或多或少都有一兩件的牛仔襯衫，在劇中被孔曉振穿出新生命，簡單的襯衫外頭搭上碎花口帶洋裝就變得不同，女孩們下回不妨學學歐逆這樣搭，展現鄰家女孩的親切面貌。

造型4

孔曉振在韓劇裡面，也時常穿著吊帶褲，可以選擇搭配短袖條紋T-Shirt，或是淺色格紋襯衫，展現青春活潑的氣息。

造型5

喜歡以顏色來穿搭的女孩，那歐逆這套穿搭可以筆記下來，選擇寬鬆的綠色T搭配南瓜橘色系的吊帶裙，秋冬非常適合這類的溫和對比穿搭造型，可以跟孔曉振一樣加個草帽增添造型感。

造型6

懷舊復古風延續到今年，在劇中孔曉振也很常穿著這類的洋裝，像是這套波普圓點的長洋裝造型，就非常復古且能展現女人味。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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