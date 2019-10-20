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網熱推6大護髮油　輕盈免沖洗、一抹搞定毛躁乾枯髮

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以下來推薦6個人氣的護髮品牌，在網友間PTT、Dcard討論度都很高，身為毛躁髮一族絕對要好好認識一下！

1.巴黎萊雅金緻護髮精油系列

被稱為開架髮油王的巴黎萊雅金緻護髮精油系列，四款經典修護款：紅色版、金色版、棕色版與精華等，分別針對不同髮質受損問題設計，多款選擇能滿足各種髮性和需求。此外，還有綠色和桃色的「訂製香氛款」，讓髮絲同時帶有迷人花果香氣。

1.草本植萃精華（適用髮尾分岔、脆弱易斷髮質）100ml，NT$550
2.玫瑰精華（適用乾燥暗啞、毛躁髮質）100ml，NT$550
3.紅色版（適用染後髮、細軟髮質）100ml，NT$490
4.金色版（適用中性至乾性髮質）100ml，NT$490
5.棕色版（適用受損髮質）100ml，NT$499
6.精華（適用重度受損、經常染燙髮）100ml，NT$550

2. 萊雅專業絲漾博賦活小麥胚芽黃金髮油，50ml，NT$720

萊雅專業髮品近期推出了《絲漾博賦活藜麥系列》，其中包含黃金髮油，使用起來很清爽，小分子柔順好吸收，無論粗硬、細軟髮質均適用。

使用方式

居家、外出每天適用。外出時間隔3-6小時可補充

濕髮時，按壓2-3下均勻塗抹髮中至髮尾並按摩髮片

乾髮時，按壓1-2下均勻塗抹髮中至髮尾並按膜髮片

3. 巴黎卡詩金緻柔馭露，100ml，NT$2,000

巴黎卡詩的小金油相信不少重視護髮的人都知道，日常護理與染燙造型後修護效果超有感的護髮油，不只乾髮、濕髪、造型前後都能使用，為秀髮增加光澤度、對抗230°熱工具傷害，並持久抗毛躁。擁有香氛一樣的前中後味，讓頭髮散發柔美花香

前味：小蒼蘭、柑橘
中味：紫羅蘭葉
後味：天芥菜、麝香

4. 巴黎卡詩黑鑽逆時玫瑰香氛露120ml，NT$2,800

是卡詩中十分頂級的髮油，更是為髮香量身訂製的一款玫瑰香水，由調香師亞伯多‧莫瑞拉操刀設計，如Marc Jacobs、Issey Miyake與Bvlgari的經典女香都出自亞伯多先生之手。

高級的香氣讓人念念不忘，融合天然珍稀精萃油，修護髮芯力道很夠，輕盈質地很容易吸收，全髮質適用。洗髮後吹整前使用，拭乾秀髮上多餘水分，當作秀髮基底調理油，幫助梳理髮絲；也可用於吹整後任何時刻，創造極緻柔潤髮感。

5. Sabon護髮精華液，30ml，NT$1,250

雖說名稱是精華液，但使用上有如髮油般滋潤濃郁，不油膩的免沖洗質地，能夠直接塗抹在乾淨的頭髮，保護頭髮免受環境破壞因子損害，植萃精華滋養修復髮絲撫平毛躁，為髮絲明顯帶來光澤與柔順質感。共有兩種香氣選擇：綠玫瑰、茉莉。

6. Wella威娜山茶花亮質油，100ml，NT1,280

這款可是梅根王妃愛用推薦的護髮油！帶有淡淡的花香味，富含了高純度山茶花萃取油，快速延展髮絲並滲透，塗抹後髮絲輕盈不粘膩，同樣能展現珍珠光澤般的亮面質地，尤其適合霧面髮色使用。可用於吹整造型前打底，取數滴抹於濕髮上，提供秀髮抗熱保護，亦可於造型後賦予秀髮清透滋養，帶有宛如珍珠的髮絲質感色澤。適合任何染燙造型修護。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

髮尾分岔救星，6大護髮油好評推薦，輕盈免沖洗、一抹搞定染燙受損乾枯髮

「長髮公主」早就不流行了！2019 年秋冬必備的 3 種短髮，妳剪了嗎？

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fashion.net

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