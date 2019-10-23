一直瘦不下來沒關係　楊冪、小禎的神級藏肉術妳一定要Get

關於體重的標準有一個指標叫做BMI指數（英文為Body Mass Index，簡稱BMI），是用體重公斤數除以身高米數平方得出的數字，是國際上常用的衡量人體胖瘦程度以及是否健康的一個標準。而我們平時所說的「胖」大概都是停留在正常範圍和超重這個區間裡，所以想要有個比例好的身型，妳一定要get這些神級藏肉術！

Part 1.如果妳是超肥妞，那真的需要做運動了！

如果的BMI指數≥24， 請直視自己的體重，真的除了做運動之外沒有別的能夠拯救妳的方法了！不如先來看看以下這些努力的明星們都在做什麽。

楊冪

大忙人楊冪即使沒有時間運動，但如果可以選擇，盡量選擇走路的方式，即使不能有顯著的減重功能，但對於消化已吃掉的食物也是很有效的方法！

昆凌

現在是幸福二寶辣媽的昆凌表示，因為體質關係，下半身特別容易水腫，也容易看起來胖胖的。為此她說自己在體態上特別注重腿部線條。每天晚上洗完澡後會用一般乳液按摩小腿穴道做腿部按保養，睡前則會做一些簡單的伸展運動，將腿部肌肉延伸拉長，長期下來線條會變得比較纖細緊實。

另外，昆凌表示，愈動不到的地方就愈容易囤積脂肪，所以平時常做手臂運動，利用敷面膜的時候雙手平舉轉100下，可以預防下手臂掰掰袖出現。

小禎

小禎變瘦的歷程大家有目共睹，在一次受訪中她表示：「目前還是維持每天運動2個小時的好習慣，通常是一小時有氧、一小時重訓。」就算偶爾想偷懶，她的方法竟然是「那就只運動一個小時」，也太強了！

在 Instagram 查看這則貼文 胡小禎（@karenhu1984）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 12 日 下午 10:40 張貼

不過長期做同一種運動難免會膩，小禎的應對之道就是常常更換運動方式，比如從飛輪換到熱瑜珈，最近還跟著教練做BootCamp，是一種國外常用來訓練軍人的徒手間接訓練，如此不但不容易厭倦，也可以鍛鍊到身上更多不同的部位。

Part 2.如果妳是正常範圍的微胖妞，大概只需要藏藏肉！



其實很多女生都不算是真的胖，有的可能覺得自己臉圓看起來胖、有的人可能就是有掰掰肉就覺得自己像大嬸、有些人大腿稍粗就覺得身型比例不夠美！今天就來就教妳2招“藏肉“術。

針對圓臉兒

最具代表的就是甜姐兒米蘭達可兒（Miranda Kerr）了，即便生了孩子還是擁有性感好到炸的身材我們不說，光看看她的兩朵可愛蘋果肌就會有種臉大圓圓感，要知道她的終極秘訣就是：利用斜分長髮來藏臉蛋，這讓她看起來臉兒真的有變小呀。

針對瘦手臂+腹部+腿

平躺在床上，可將雙腿在床上伸直放平之後再向上抬起，盡量抬高，保持五秒之後放平，重覆5次。

注意：腿在抬起來的時候要盡量的保持平直，這個動作能夠幫助練習腹部的肌肉，更能夠幫妳減掉惱人腹部贅肉！

另外，在床上將其中一腿半彎曲，另一腿伸平，利用腰部的力量將臀部和伸直的那條腿舉起，騰空約3到5秒之後恢復原本平躺姿勢；然後換另一腿重覆這個動作3次。

注意：為了達到鍛鍊的效果，一定要注意抬起來的那條腿和彎曲的那條腿達到一樣的高度。

睡醒之後伸懶腰也可以瘦小臂！伸完懶腰的臂膀別急著收回去，和肩膀平行，順時針畫圈搖擺，簡簡單單就可消除蝴蝶臂。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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