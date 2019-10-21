賴雅妍演出《聖人大盜》最強女角：「角色被相信了，是演員至高無上的榮耀」

於10月18日與觀眾見面的《聖人大盜》，賴雅妍似乎把自己的特質更推向了極致，儘管她說剛接到角色時充滿不安的情緒，但每一次的懦弱，卻把她帶到了更遠的地方，內心的層次豐富了，角色也就更飽滿了。

《聖人大盜》中徐菁一角，是個背後擁有龐大故事的人物，周旋在一群男人間，她必須比別人更加充滿勇氣與自信，賴雅妍精準地在不同世代男人間，綿密地詮釋著這段生命故事，碰上曾志偉、高英軒、路思明以及曹晏豪等對手，像是宣告世人女力的強韌精神，誰都別想逃出她的手掌心。

《聖人大盜》是國片前所未有的嘗試與試探，無論在題材或是拍攝手法上都是，故事敘述男主角尹子翔（曹晏豪飾）是個懷抱著未來夢想的年輕創業家，嚮往著藉由區塊鏈技術，擺脫舊經濟邏輯，創建新世代的經濟秩序，重建去中心化世界的新金融模式，擺脫財團綁架的金融新世界。

他帶著女友陳曦（曾之喬 飾）及夥伴一同努力，與睿智冷酷的基金公司總經理徐菁（賴雅妍飾）、老謀深算的財團老闆林明衍（曾志偉 飾演）、金管署長陳法同（高英軒 飾演），奮力周旋對抗。面對現實的摧殘、夥伴的背叛，還有一層層更加殘酷的社會寫實真相，理想與現實的差距，究竟還有多少？想完成夢想，究竟還需要犧牲多少？而自己究竟是帶給世界美好的聖人，抑或只是披著羊皮的狼人大盜？究竟，無名小卒的他們，能否從金字塔頂端的人們手中拿回世界的自主權呢？

2019年對於賴雅妍來說，除了收穫滿滿，更是個充滿力量與肯定的一年，她說當角色被信任，這裡說的是在拍攝期間導演與演員的信任，電影上映後被觀眾信任，這是身為演員最至高無上的榮耀。在電影上映前，我們很高興與雅妍做了一次深度的對談，聊聊她這次演出的感想，以及在這之後的演員之路。

妳如何去詮釋《聖人大盜》中徐菁這個角色？

我覺得這個角色很Tough，不過跟現實中的我不太一樣，不像我現實中能夠達到的境界。雖然劇本裡面沒有強調她的背景，但我和導演有為她建立一個悲慘的身世。這也是她能夠在一群上流社會以及一群男人間能夠出頭的動力與機會。也由於在演出上需要背負許多負擔的過往，讓這個角色相當吸引我，是我過去沒有觸碰過的演戲經歷。其實一開始也有很多過不過的關卡，對我來說很沮喪，但是當我漸漸找到一種舒服的方式與她相處後，才能完全是享受這次表演的過程，真的很開心導演可以找上我。

這次在《聖人大盜》中，有許多是和曾志偉的對手戲，和他合作的感覺如何？

一開始志偉哥來到現場還是以監製的身份看看大家，相處上是比較輕鬆的，但開始進入拍攝的時候，整個人都變得不太一樣。經驗老到的演員果然不一樣，他總是知道自己最好的樣子，甚至會無意識的自己找光，站在他身邊很容易相形見絀（笑）。當然這也激起我的鬥志，雖然在現場或是劇中我們是前後輩的關係，但是在劇情上我們是得相互角力的，需要同等強大或是超過志偉哥的氣場，那種關係很特別，是一個不斷過招的過程。

拍攝《聖人大盜》的過程中，為了精益求精而感受到巨大的壓力？

我覺得這次最困難的地方，就是去飾演一個我不擅長的項目，徐菁這個角色是我目前為止接過最困難的角色，加上金融的題材對我來說根本是一頭霧水，我一開始完全不認為我可以吃住這個角色，所以我非常擔心。

在拍攝前期，我都會陷入一種憂鬱，收工回家常常大哭，後來我跟導演說，我無法做到，我第一次這麼誠實的面對合作夥伴，那種沮喪是自己跟整個拍攝環境帶來的。因為那一次的眼淚，我反而覺得增加了不少力量，開始我覺得全世界都開始幫我了，突然像是開竅一般，我很開心有這個前所未有的歷程，填滿了我所有的身心靈，那種寂寞的感覺油然而生，無意識地入戲了。

《聖人大盜》演出後，有沒有想對自己說什麼？

雖然我不是個嚴以律己的人，但是我很想成為那樣的人，我一直很想告誡自己，妳其實沒有做得很好，請繼續努力。2019年上半年我一直在想，如果《聖人大盜》跟《花椒之味》都能在下半年上映的話，對我來說絕對是個大豐收，不過當內心還有一把很嚴格的尺的時候，發現其實還很多需要改進的地方，絕對不要安於現狀。

不管是已演員身份也好，或是以自己的身份來看，2019年對妳來說是很重要的一年？

我覺得今年的確是滿載而歸的一年，對我來說是個很大的翻轉，《聖人大盜》把我帶到了另外一個境界，讓我慢慢發現演員是有使命感的，我也很享受其中。10月18日希望大家都能走進戲院看看《聖人大盜》。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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