安格斯12星座一周運勢10/14-10/20　巨蟹荷包大破洞、單身天蠍被告白機會大

牡羊 3.21~4.20

心情上比較放鬆的一段時期，羊座本週說到要做正事感覺就提不起勁，但只要與吃喝玩樂相關的事情就立刻精神百倍，人際間人氣挺高，受到的注目不少，愛情也有機會翩然而至。比較可惜的是，此時的你容易因為忙碌而無暇兼顧愛情，桃花十分短暫，一有錯失往往擦肩而過。至於交往中的羊座，對情人的注意力明顯不足，得專注點。

金牛 4.21~5.20

愈低調愈好，許多的事情在最近可能重新洗牌，牛座們未預期的事將接連發生，太過高調的話，很容易會發生樹大招風的問題，小人大概是在這一個月最難以處理的，建議牛座可以盡量去一些廟宇或是教堂之類具有宗教心靈力量的地點，尋求更多無形的保護力量去面對這些扯後腿的問題，也會讓你的心情上可以稍稍平和些。

雙子 5.21~6.20

秋日的戶外散心，有助於雙子的提升喔！前半個月雖然有點小小悶，20號以後，雙子座會明顯把這些壓力慢慢放下來，可趁這個時機到戶外多走走，多接觸一下大自然，多呼吸新鮮的空氣，都能夠有助於雙子座提升自己的運勢。對於愛情不怎麼熱衷，感覺一切隨緣就好，真的要提起精神投入其中的時機還未到。

巨蟹 6.21~7.21

蟹座本週有機會獨立面對內心的逃避許久的祕密，不論是把一些內心話與別人分享，或是把一些潛在的問題解決掉，這都會讓你大大的鬆一口氣。注意漏財的狀況，此時漏財指數特別高，這算是打了一劑安心針。正緣時機到來，你可能會遇到生命中真正契合的對象，無論是價值觀或興趣喜好都非常聊得來。

獅子 7.22~8.22

獅子這周都處於行程滿滿的狀態裡，不過喜歡計劃的你，這些行程當然最好都有事先的安排，先吃了定心丸，玩起來才開心。另外，本周裡你的貴人運勢很不錯，在遇到麻煩或是困難時，都會有人適時出現為你解圍。雖然工作忙碌壓力大，但其實桃花邂逅運非常好，如果你還眷戀舊情，建議你別傻了，新的緣分才是你的好緣分。

處女 8.23~9.22

處女座本週在職場上會得到許多機會，他人對你的賞識愈多，處女也會感覺到相當的壓力。如何好好把握身邊的每一個機會，保守的處女座都需要更仔細、更用心去處理。職場上會有些急躁不安的感覺，因為此時除了許多事情接踵而來，同時身邊的瑣事也需要花時間去處理，可能有些分身乏術的感覺。

天秤 9.23~10.22

秤座本週注意力的都是輕鬆有趣的事，不管是吃喝玩樂還是逛街購物都很容易變成你此時主要的生活內容，尤其是放鬆自己的時期，可以做許多自己喜歡的事，嘗試各種新鮮有趣的事物，這會讓你徹底抒壓。此時對你好的異性並不是沒有，但手邊好像有更多比愛情更重要的事情要做，所以也就沒能花太多心思在感情上。

天蠍 10.23~11.22

內心不想發生的事卻層出不窮的發生了，真的有點小煩悶啊！天蠍生活中有志不得伸，表現也未受青睞，讓人氣悶的事情很多，心情上容易起伏不定，雖然什麼都不想做，但是煩躁的感覺一直沒有消退，有時候還會顯得脾氣不太好，很容易不耐煩。單身者有桃花跡象出現，會遇到有人示好，有希望譜出一段新戀情。

射手 11.23~12.21

在吉星的引導下，射手就算想低調也不容易，此時的你忙著安排各種出遊計劃，或是談感情小花邊很容易成為生活的重點，容易有玩物喪志的傾向，只想著玩反而把正事晾在那裡不管，工作或是學業方面的表現差強人意。其實這段時間你有不錯的表現機會，如果自己願意好好努力的話，工作可以獲得長輩青睞，也會小賺不少的成就。

魔羯 12.22~1.19

吉凶星交會之下，魔羯本週運勢有好有壞，但一定很忙碌，此時只要有付出就可以看得到收穫，所以忙碌中倒也非常自得其樂，此時的你在生活上一直有被時間追趕的壓力，得在時間限制下完成各種任務，得當心粗心大意造成的麻煩事，以免未來在收尾的時候會有接二連三的小狀況。感情有機會在不經意的轉彎處出現！

水瓶 1.20~2.18



水瓶平時就像個好奇寶寶，會特別想去探索自己未知的領域，無論是工作或感情，都想有更不同以往的嘗試與體驗。這週的你工作表現有機會開出紅盤，在新考驗之下能突破自我，但感情上就面臨不少問題點，也要小心某些虛無的感覺讓你踏入泥淖，心靈上則開始面對宗教、生死等問題，得比過去付出更多的關心與幫助。

雙魚 2.19~3.20

本週雙魚大致說來是順利，有不少小確幸圍繞在身邊，可以擁有開心的生活。只是某些小小的內憂外患，偶爾會讓魚座的你感到煩心，如果原本與家人的相處就不順利，此時不得不更花點心力來解決。雙魚座也可能在最近會有機會因學校或是工作的變遷，而需要搬家或到不同的地點，但是在做重要的決定前，必須先與情人或家人溝通。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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