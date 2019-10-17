UNIQLOＸJWA秋冬聯名10／18開搶！法蘭絨上衣、毛帽千元有找

▲UNIQLO x JW ANDERSON秋冬聯名系列第四度登場 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

秋冬氣息濃郁，與此同時也將迎來UNIQLO 與英倫品牌 JW ANDERSON聯名的第四度合作，這回從英國康沃爾郡（Cornwall）的濱海小鎮聖艾夫斯（St. Ives）汲取靈感，全系列單品實穿卻充滿玩味，於18日正式開搶。

UNIQLO x JW ANDERSON每每聯名都引起話題，兩大品牌粉絲也終於盼來第4度合作，本季靈感來自藝術與自然完美融合的濱海小鎮聖艾夫斯，設計師Jonathan Anderson表示，「我喜歡運用鮮活明亮的色彩，讓經典的英倫格紋、圖案和色彩呈現出現代感。」由此賦予衣著實穿的戶外造型以及現代化時尚風格，全系列除了有男裝、女裝之外，還有亮眼配件提供穿搭使用。

▲法蘭絨格紋長上衣NT$990；小羊毛混紡圖紋圓領毛衣NT$1,490 。（圖／品牌提供）

本季單品大多以大地色為主色調，雙面羽絨外套的外觀皆採中性經典色調，然而內裡卻使用對比色調呈現，產生有趣的撞色感，另外，最具英倫風格的代表單品，像是Jonathan Anderson將經典格紋元素融入外套、裙子、毛衣中，透過編織花紋呈現出秋冬的活力。

▲（依序）小羊毛圖紋高領毛衣NT$1,490；雙面羽絨外套NT$4,990；HEATTECH保暖輕便長褲NT$1,490；半開襟T恤NT$990；針織帽NT$590。（圖／品牌提供）

機能性上同樣夠看，保暖輕便長褲運用HEATTECH刷毛內襯，且比起以往更實用，用單手即可輕鬆調節鬆緊的編織腰帶，以及在側邊口袋的色彩彈力繩設計，增添戶外運動風格，為避免秋冬單品的厚重，也採用了半開襟設計，以及三色鑲邊，為單品注入品牌個性，聯名系列在10月18日正式開賣，感興趣的朋友不要錯過了。

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