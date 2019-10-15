fb ig video ETtoday search mobile

海莉大婚穿VERA WANG吊帶裙熱舞　腳踩「平底球鞋」超隨性

> >

▲海莉。（圖／翻攝自IG@stylememaeve）

▲海莉比伯（Hailey Bieber）與小賈斯汀（Justin Bieber）婚禮細節公開。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

記者鮑璿安 ／外電報導

海莉比伯（Hailey Bieber）與小賈斯汀（Justin Bieber）低調完婚已兩個星期，不過婚禮細節依舊成為粉絲關注焦點，日前同行友人Maeve Reilly在IG上公開了婚後派對的照片，海莉一改正式裝扮，換上吊帶長版裙腳踩球鞋，展現超模率性態度。

▲海莉。（圖／翻攝自IG@stylememaeve）

▲海莉。（圖／翻攝自IG@stylememaeve）

▲海莉比伯請來設計師Virgil Abloh操刀婚紗，將潮流融入婚禮。（圖／翻攝自IG@stylememaeve）

海莉比伯和小賈斯汀即便大喜之日也很做自己，不僅請來Off-White設計師Virgil Abloh一手操刀婚紗，將潮流融入正式禮服，算是史上第一人，然而婚後派對同樣備具看點，12日賓客Maeve Reilly曝光的IG貼文中，海莉換上VERA WANG的吊帶絲裙忘情熱舞，細肩帶剪裁成為最大亮點，即便海莉一手護著胸口，好身材依然呼之欲出，裙裝的貼身材質完美包覆超模級S曲線，然而腳下踩得卻是一雙平底球鞋，與一旁的小賈斯汀牽起手，展現兩人與眾不同的率性風格。

▲海莉。（圖／翻攝自IG@stylememaeve）

▲海莉。（圖／翻攝自IG@stylememaeve）

▲海莉婚後派對換上VERA WANG吊帶裙與Ralph & Russo交叉綁帶裙展現不同美感。（圖／翻攝自IG@stylememaeve）

婚後派對的另一套禮服，海莉選擇 Ralph & Russo交叉綁帶裙，整體十分性感，更開高衩大方露出招牌長腿，裙擺的抓皺設計也讓海莉的身材更為精緻，配上JIMMY CHOO高跟鞋，與上一套球鞋穿搭呈現強烈對比，展現海莉的柔美女性氣質，讓粉絲們大飽眼福。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

海莉比伯, Hailey Bieber, 小賈斯汀, Justin Bieber, JIMMY CHOO, VERA WANG, Ralph & Russo
fashion.net

熱門文章

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

ET Fashion

推薦閱讀

麥莉熱吻新對象是澳洲金髮男孩！被外媒評「花花公主」霸氣回嗆20字

麥莉熱吻新對象是澳洲金髮男孩！被外媒評「花花公主」霸氣回嗆20字

清潔粉刺痘痘善後工作更重要！皮膚科醫師消除痘疤4大攻略

清潔粉刺痘痘善後工作更重要！皮膚科醫師消除痘疤4大攻略

趙麗穎產後復出腰圍超纖細！緊身洋裝配復古禮帽「比精修圖還美」

趙麗穎產後復出腰圍超纖細！緊身洋裝配復古禮帽「比精修圖還美」

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 社交王是你？最會交朋友的星座Top 3　雙子見人說人話技巧滿分 廖曉喬戴百萬Chaumet鑽石耳環　美美搭日本高檔火車 奶油色超級好看！ASICSＸ化學製品兩款限定設計強勢來襲 少量多餐其實不會瘦！　揭開「5個」錯誤飲食迷思 「國師」唐綺陽算12星座時尚品味　天秤謝金燕有「品牌迷思」 台北101觀景台史上最低價！　持身分證買票「下殺1.6折」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面