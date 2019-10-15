海莉大婚穿VERA WANG吊帶裙熱舞　腳踩「平底球鞋」超隨性

▲海莉比伯（Hailey Bieber）與小賈斯汀（Justin Bieber）婚禮細節公開。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

記者鮑璿安 ／外電報導

海莉比伯（Hailey Bieber）與小賈斯汀（Justin Bieber）低調完婚已兩個星期，不過婚禮細節依舊成為粉絲關注焦點，日前同行友人Maeve Reilly在IG上公開了婚後派對的照片，海莉一改正式裝扮，換上吊帶長版裙腳踩球鞋，展現超模率性態度。

▲海莉比伯請來設計師Virgil Abloh操刀婚紗，將潮流融入婚禮。（圖／翻攝自IG@stylememaeve）

海莉比伯和小賈斯汀即便大喜之日也很做自己，不僅請來Off-White設計師Virgil Abloh一手操刀婚紗，將潮流融入正式禮服，算是史上第一人，然而婚後派對同樣備具看點，12日賓客Maeve Reilly曝光的IG貼文中，海莉換上VERA WANG的吊帶絲裙忘情熱舞，細肩帶剪裁成為最大亮點，即便海莉一手護著胸口，好身材依然呼之欲出，裙裝的貼身材質完美包覆超模級S曲線，然而腳下踩得卻是一雙平底球鞋，與一旁的小賈斯汀牽起手，展現兩人與眾不同的率性風格。

▲海莉婚後派對換上VERA WANG吊帶裙與Ralph & Russo交叉綁帶裙展現不同美感。（圖／翻攝自IG@stylememaeve）



婚後派對的另一套禮服，海莉選擇 Ralph & Russo交叉綁帶裙，整體十分性感，更開高衩大方露出招牌長腿，裙擺的抓皺設計也讓海莉的身材更為精緻，配上JIMMY CHOO高跟鞋，與上一套球鞋穿搭呈現強烈對比，展現海莉的柔美女性氣質，讓粉絲們大飽眼福。

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