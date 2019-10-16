旅行超方便！Canon超迷你相機4000元有找，可愛糖果色系女孩們衝了

編輯／JJ 圖／翻攝自Hypebeast、myfone、IG@gopro

出門旅行最重要的就是要用影像留下許多回憶，想要拍出好看的照片，又不想大費周章背著相機出門，這種隨身攜帶型的迷你相機最方便了！Canon 近期推出了一款超迷你的「IVY REC」隨身相機，小巧外型加上糖果色的設計，完全收服了女孩們的心～

旅行之中常會有運動行程，而在遊玩某些運動時是連攜帶手機都很麻煩的，但這台迷你小相機絕對能讓你更輕鬆的紀錄旅程～ Canon 這款「IVY REC 13.0」連女生都能一手掌握，總重量只有90公克！

雖然體積非常的小，但是硬體功能完全不需要擔心！1／3英吋CMOS固定焦距鏡頭搭載1,300萬畫素，支援Wifi、藍芽無線傳輸功能，且有基本的防水、防震，還能錄製1080P高畫質影片，水上活動也很適合～上方的方形環不但方便用手指拿取，也能扣在衣服上，同時還能當作拍攝時的觀景窗，詳細操作方式可以觀看上方影片。

Canon IVY REC 目前已經開始預購，定價為130美金（約台幣將近四千元），總共有四種顏色：黑、桃粉、藍及綠色，相當值得入手！

在 Instagram 查看這則貼文 up2date-trend（@up2date.trend）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 2 日 上午 2:54 張貼

像是這種體積嬌小、方便固定的迷你相機，通常也被歸類在「運動相機」的類別，不過每個品牌所訴求的功能都大不相同，大家可以依照自己的需求去做挑選喔～像是Nikon的運動相機與網紅、YouTuber們最愛的GoPro相機，也都非常不錯！

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