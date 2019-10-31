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有一種閨蜜叫黛安芬！5位風格名人齊分享私密心事：有她懂我才完美

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▲▼有一種閨蜜叫做戴安芬。（圖／業者提供）

▲黛安芬就像閨蜜一樣懂得女孩們的私密心事，以特有的溫柔舒適收服眾多風格名人的心。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

女孩們都需要一個懂得傾聽心事的閨蜜，在關鍵時刻溫柔為你增添自信的力量，同時適時提供支持讓妳更出色，如此無微不至的照顧陪你走過人生的重要時刻、繼續邁向下一段精彩風華。而黛安芬就是長久陪伴女性的完美閨蜜，收服王心宜、可青、小貓、小藍、陳艾熙等5位風格名人，透過和黛安芬的親密對話，找到更完美的自己。

浪漫氣息首選 水感動花樣刺繡帶來美麗自信打造渾圓美胸

 ▲▼有一種閨蜜叫做戴安芬。（圖／業者提供）

▲王心宜覺得黛安芬Aqua Lantern系列即使不經意露出也很美。

時尚媽咪王心宜以往挑選內衣時，最崇尚舒適自在感，雖曾聽說沒好好穿內衣胸型會走山卻不以為意，「想不到有一天這個慘劇真的發生在自己身上，還好透過黛安芬Aqua Lantern璀璨水感動水漾深V內衣系列重新收服外擴、散落到背後的副乳，加上新一代水波襯墊輕盈、提托效果好，兼顧舒適和完美胸型；而且蕾絲層疊設計的小巧思，即使穿搭時不小心露出也很美，根本像閨蜜一樣懂我最在意的需求。」

▲▼有一種閨蜜叫做戴安芬。（圖／業者提供）

▲可青透過黛安芬Aqua Lantern系列發現穿對內衣，小胸部一樣變豐滿。

網拍潮模可青一直對自己的小胸部有點沒自信，總覺得自己是性感絕緣體，「穿上黛安芬Aqua系列內衣我才知道，只要穿對內衣，不論size大小都能體會豐滿的感覺，而關鍵就是輕巧的水波襯墊，比起傳統襯墊輕50%，能溫柔包覆胸型、自然上挺提托，達到集中托高的深V效果，身形跟整體比例都變好了，加上別緻浪漫的刺繡蕾絲，美到讓我在鏡子前面停留許久。」

▼新一代輕巧水波襯墊X溫柔深V罩杯 展現動人曲線

 ▲▼有一種閨蜜叫做戴安芬。（圖／業者提供）

時髦人妻巧穿透氣無鋼圈　優雅呈現孕期自然美

▲▼有一種閨蜜叫做戴安芬。（圖／業者提供）

▲小貓孕期最愛黛安芬FLORALE系列的包覆與透氣。加上典雅刺繡超完美。

時髦人妻小貓是許多愛美媽咪的理想型，即時在懷孕期間分享生活點滴，仍展現對美感的絕對堅持，面對無時無刻變化的孕肚及身材，舒適的無鋼圈內衣成為她的孕期最愛！「我喜歡黛安芬FLORALE秋冬系列無鋼圈內衣不僅完整包覆，透氣孔洞罩杯更解決了孕婦最怕熱的問題，還有精緻多色刺繡蕾絲，優雅奢華又好穿，各方面都表現完美。」

▼FLORALE系列的典雅刺繡具奢華質感 展現迷人風采

▲▼有一種閨蜜叫做戴安芬。（圖／業者提供）

仙氣網美陳小藍 黛安芬給她最舒適的陪伴是零距離

▲▼有一種閨蜜叫做戴安芬。（圖／業者提供）
▲小藍最重視內衣的舒適度，認為黛安芬舒適美型系列的好穿指數滿分。

仙氣網美陳小藍平時挑選內衣的重點就是「舒適好穿」，「我完全沒想到黛安芬超彈舒柔系列無鋼圈內衣，竟然還能有完美包覆感，而且兩側加高的設計更貼合身形，穿起來超級柔軟又舒服，真的就好像沒穿一樣，只能給100分了！」

▼華麗絕美的蕾絲花紋設計　打造自然美型舒適必備

▲▼有一種閨蜜叫做戴安芬。（圖／業者提供）

新生代女星陳艾熙 愛上不留痕跡的安全感

▲▼有一種閨蜜叫做戴安芬。（圖／業者提供）

▲陳艾熙覺得黛安芬內衣彷彿有讀心術，完美解決女孩們穿內衣的私密困擾。

新生代女星陳艾熙則認為尋找好內衣和減肥一樣，都是女生一輩子的難題，不停透過「Try and Error」找尋理想方式，「還好黛安芬內衣彷彿有讀心術，自在系列極輕量好感內衣使用了新科技縫合技術，完美解決過去脫下內衣胸圍一圈紅癢的問題，彈性罩杯能完整包覆，安全感很強之外也解決壓胸的問題，給我無痕舒適最大值。」

黛安芬就是長久陪伴女性的完美閨蜜，陪你找到更完美的自己，時序進入歲末年終，不論是因應派對季需要美胸神器，還是犒賞自己穿上優質內在美，讓眾多風格名人大讚的黛安芬內衣秋冬新款是否讓妳也躍躍欲試？趁2019百貨週年慶檔期，輕鬆入手黛安芬，體驗你心中夢寐以求的迷人與舒適感受。

百萬熱銷周慶大賞攻略請點：https://bit.ly/2lne7V2
黛安芬粉絲專頁：https://www.facebook.com/TriumphTW
ELLE活動頁: https://event.elle.com.tw/2019/triumph09/
孟耿如影片https://www.youtube.com/watch?v=1r3IVmOQD8A

關鍵字：

黛安芬, 時尚部落客, 網紅, 小貓, 王心宜, 小藍, 陳艾熙
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