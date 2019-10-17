風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

▲明亮粉色款True Thinline Le Corbusier彩色高科技陶瓷系列腕錶，61,900元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

陶瓷錶的顏色從最初的黑與白，演變至今色彩已是超乎想像，瑞士腕錶品牌雷達表（Rado）正是領航者，一口氣發表9款True Thinline真我超薄Le Corbusier彩色高科技陶瓷限量腕錶，顏色全以建築大師柯比意的純粹色彩集（Polychromie Architecturale）為依據，打造標準色調，讓人見識品牌於高科技陶瓷領域的成熟技術。

▲True Thinline Le Corbusier彩色高科技陶瓷系列湖水綠錶款（左）61,900元，太陽黃錶款61,900元。

雷達表於1986年首次運用高科技陶瓷材質製作Integral系列錶款的關鍵部件，4年後正式推出史上第一款全由高科技陶瓷打造的錶款Ceramica整體陶瓷系列，從晶粒大小約千分之一毫米的氧化鋯，添加特殊粘合劑和軟色劑形成顆粒，再經過高達1000 bar 壓力注模，進入1450 °C 溫度下燒結使其聚集無空隙，達到堅固特性，最終再使用鑽石工具裁出合宜尺寸，並以手工拋光達到霧面或亮面效果，其耐磨、抗敏與親膚性獲得青睞，也為鐘錶業帶來新契機。

▲現代建築之父柯比意Le Corbusier。

▲純粹色彩集Polychromie Architecturale建築和繪畫的原創色彩指南。

從最初的黑與白色高科技陶瓷，雷達表逐步研發出金屬感的色澤，今年更挑戰毫無偏差的純色，透過與Le Couleurs Suisse 瑞士色彩研究機構的合作關係，以柯比意的純粹色彩集的色票，精準地在高科技陶瓷錶殼與錶帶上呈現，難度更高是指針、時標與面盤的顏色也必須達到一致。

▲True Thinline Le Corbusier彩色高科技陶瓷系列絢麗藍錶款（左）61,900元，奶油白錶款61,900元。

True Thinline真我超薄Le Corbusier彩色高科技陶瓷限量腕錶共有鐵霧灰、奶油白、自然棕、裸粉橘、絢麗藍、明亮粉、太陽黃、活力橘、湖水綠等顏色，巧合的是英國時尚趨勢分析公司WGSN與色彩機構Coloro合作，預告明年5大的流行色為薄荷綠、純粹藍、灰紫紅、哈密瓜橙與復古黃，恰好與雷達表的彩色高科技陶瓷錶色調相呼應，走在流行最前端。