周杰倫爭第一　自封「哥中之哥」秀帝舵表

▲周杰倫於帝舵表最新廣告片中飾演賽車手。（影／帝舵表提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌帝舵表（Tudor）今發布代言人周杰倫全新廣告片，特別邀他到歷史悠久的法國蒙特耶里橢圓形經典賽道上駕駛跑車率性馳騁，大秀腕間的Black Bay Chrono S&G（碧灣計時型黃金鋼款）腕錶，周杰倫也同步在IG上寫下「哥不管做什麼都要第一，雖然累、但值得」，一語道盡身為演藝圈天王的心聲，還自封「哥中之哥」。

▲周杰倫到法國蒙特耶里橢圓形經典賽道上拍攝帝舵表廣告。（圖／Tudor提供，以下同）

帝舵表的品牌宣言#BornToDare（天生敢為），與在歌壇與影壇不斷挑戰的周杰倫不謀而合，為凸顯無懼精神，廣告片選在他熱愛的賽道上飾演賽車手，展示融合碧灣系列代表的潛水錶元素與賽車界不可或缺的計時錶精髓的Black Bay Chrono S&G腕錶，雙色設計正是品牌今年的設計重點，內部裝載獲瑞士天文台COSC認證的MT5813型計時機芯，動力儲存70小時。

▲周杰倫佩戴帝舵表Black Bay Chrono S&G皮錶帶款，178,500元。

周杰倫雖是帝舵表代言人，但與同集團的勞力士（Rolex）也關係密切，曾大方曬勞力士彩虹圈的滿天星版Daytona腕錶，日前也到勞力士上海大師賽看網球賽，並與勞力士代言人、網球名將費德勒（Roger Federer）會面，不怕踩線疑慮，因為對他而言，是愛屋及烏呀！

▲周杰倫曾曬勞力士彩虹圈的滿天星版Daytona腕錶。（圖／翻攝jaychou IG）