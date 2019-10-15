2019秋冬美甲3大流行趨勢：棉花糖漸層、貝殼光　讓你仙氣十足

▲秋冬幫服裝換季，別忘了指彩也要跟著換。(圖／品牌提供，以下同)

記者張毓容／台北報導

近來氣溫逐漸下降，終於有步入秋冬之感，除了穿搭髮色要換季，你的指尖造型也準備好換季了嗎？今年秋冬流行什麼？什麼元素是必須？快從今年秋冬流行的3大美甲趨勢，決定接下來要換什麼指彩造型吧！

1.厭世霧感美甲



有別於一般光澤亮面的美甲造型，厭世感美甲指的是去除指甲油原有的光澤，彷彿為指尖蒙上一層淡淡的霧紗，同時搭配如黑灰色、深紅色或紫色..等深色調指彩，亦或是與亮光指彩變化出多種造型，不僅很適合秋冬氛圍之外，還有一種現在時下最流行的時尚厭世感。

2.棉花糖漸層、貝殼光美甲



不喜歡繁複造型指彩的人，今年秋冬絕對要嘗試看看棉花糖漸層美甲，尤其是以淺色調如裸色、白色為基底色，搭配粉色、桃紅色等柔和色調所層層暈染出的漸層造型，或是擦上能閃耀出如貝殼光的珠光指彩，都能散發清透迷人的氣息，讓妳在秋冬期間依舊能靠指彩充滿仙氣。

3.格紋、幾何元素造型



經典的格紋、幾何元素，是每年秋冬必回歸的指彩流行款。特別是選擇裸粉色搭配簡單線條所刻劃出的圖形，能詮釋指尖簡約溫柔的氣息，更是人人都能輕鬆駕馭的百搭款美甲造型 。



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OPI薄霧森林霧面護甲油可讓任何顏色指彩轉換成霧面質地，只要待上色的指彩乾後接著刷上一層薄霧森林霧面護甲油，即能創造出如絲絨般柔和的霧感甲面。

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NAIL HOLIC 指甲油添加「濃密色澤成分」，滑順輕盈的質地可瞬間延展於指尖，輕輕一塗就能實現高顯色的美麗色彩。



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