IG限時動態新增內建功能　儲存特效、滿版GIF當背景太好玩了

編輯／JJ 圖／翻攝自IG、編輯手機截圖

隨著iOS更新，Instagram 的黑色版面迎來許多好評，同時Instagram本身也做了不少更新，除了將能夠看到朋友活動紀錄的功能移除之外，這次在「限時動態」上則新增了幾個小功能：

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進入限時動態畫面後，將下方的「一般」滑至「建立」，「建立」中除了單純的文字，新增了許多內建功能～

＃8種模板

總共有8種內建模板，當你不知道該發什麼動態時，多運用這些模板的空白處自由發揮，也很有趣～可利用上方的「骰子」圖案隨機更換。

＃滿版GIF背景



Instagram GIF圖庫的資料量相當龐大，其中也不乏許多可愛、好笑的GIF動動圖，非常的萬用，這些自帶背景的GIF之前只能在聊天室中使用，現在也能用在限時動態了！

把符合心境的GIF做成滿版的背景，是不是超可愛的～

＃自動回顧

此模板會自動將1年前的貼文回顧到限時動態中，也能在此模板中回顧1年前PO的限時動態，還有與朋友互相追蹤的紀錄喔～

＃倒數計時

原本在限時動態中的「貼紙」就能找到的倒數計時器，這邊也有幾個內建的倒數選項可以選擇。

＃測驗

想嘗試看看測驗功能，卻想不到主題的話，不妨試試看內建的幾個小問題喔。

＃投票

＃提問

＃儲存特效功能

限時動態之所以好玩，也和眾多的「特效」有很大關係，除了官方製作的特效濾鏡，也有許多人自己設計的特效，之前常常滑到喜歡的用了一次之後卻再也找不到，不過現在，只要找到喜歡的特效，記得就把它儲存起來！此後，收藏的特效就會出現在快門的左邊，不需要再重新尋找囉！

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