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日妞最新約會神物「唇膏香氛」，隨身攜帶輕鬆補香

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▲▼日妞最新約會神物「唇膏香氛」。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲日本女生總有新花樣，小巧造型拿出來補香也不尷尬。（圖／翻攝自IG/emomiu.jp、aoihamada）

外出前噴了香水，到了下午擔心汗水讓身上香味消失怎麼辦？日本女生最近瘋能隨身攜帶的香氛小物，迷你尺寸就像唇膏，能讓你在外面輕鬆補香，只需要從包包中拿出來隨身一擦，完全是約會神物啊！

▲▼日妞最新約會神物「唇膏香氛」。（圖／記者曾怡嘉攝）

Vasilisa 隨身香氛膏，480元。

比唇膏大一些的輕巧體積，超適合放在隨身化妝包內補香，更因為是方便直接塗抹的棒狀香膏劑型，隨時隨地皆可低調使用。全系列共有七款香氣可以選擇，每一款代表一種可愛動物。

▲▼日妞最新約會神物「唇膏香氛」。（圖／記者曾怡嘉攝）

All Good 金盞花精華體香膏 - 玫瑰茉莉，310元。

不含丙烯、鋁鹽、化學止汗劑、小蘇打，甜美的玫瑰天竺葵精油、搭配高雅的茉莉精油及療癒快樂鼠尾草精油，利用天然酵素幫助舒緩體味，加上選用自家栽種的金盞花與葛根調和，維持肌膚清爽常保清香。

▲▼日妞最新約會神物「唇膏香氛」。（圖／記者曾怡嘉攝）

Biore排汗爽身淨味劑-潔淨皂香噴霧，110ml，189元。

使用日本微米精準噴霧技術，微細、高附著度噴霧分子，搭配窄管噴頭設計，有效附著於肌膚，不易散失揮發。耐汗水持久抗菌技術，即使大量流汗依然有效抑制汗味、異味。不殘留白色粉末貼心設計，穿著衣服時也能使用，

▲▼日妞最新約會神物「唇膏香氛」。（圖／記者曾怡嘉攝）

FIANCE'E芳香身體噴霧-嚕啦啦香，590元

回頭率超高的溫和清香，有如沐浴過後清爽宜人的淡香，不論在學校、辦公室或是約會都能使用，隨時營造令人怦然心跳的壁咚氛圍。

▲▼日妞最新約會神物「唇膏香氛」。（圖／記者曾怡嘉攝）

愛戀羞羞 私密處香氛-蜜桃，680元。

私密處也能使用的香氛系列，不添加香料、酒精及人造色素，使用6種天然植物油，幫助維持私密處肌膚健康，6款不同香味，擺脫令人難以啟齒的異味困擾。

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關鍵字：

香氛, 迷你, 香水, 攜帶
fashion.net

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