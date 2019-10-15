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郭源元穿「會呼吸的布料」俏皮跑趴　Mackent首間概念店紅到國際

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▲高端布料業者Mackent首次展店， 郭源元演繹設計師潘黛麗2020春夏作品。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

高端布料聞名的紡織業者Mackent，以Beyond Spacer立體多面布料拿下全球多項專利，堪稱台灣之光，於15日開設首間「形象概念店」，讓民眾能夠近距離接觸高級布料，并請來模特兒郭源元演繹設計師潘黛麗2020春夏作品，前衛設計備受矚目。

▲Mackent 。（圖／品牌提供）

▲Mackent 。（圖／品牌提供）

▲郭源元（右）穿上設計師潘黛麗作品。（圖／品牌提供）

台灣知名紡織業者Mackent研發的三明治布角逐國際Première Vision〈PV展〉，而後獨創Beyond Spacer立體多面布料，特殊織造技術所架構成的三層立體空間，展現透氣的特性，被譽為會呼吸的布料，原用作內衣布料，卻進化到連設計師潘黛麗也愛不釋手，蛻變成禮服、外套、洋裝等時尚單品。

▲Mackent 。（圖／品牌提供）

▲Mackent 。（圖／品牌提供）

▲郭源元與品牌結下不解之緣，藍色墊肩中性洋裝更顯魅力。（圖／品牌提供）

品牌此次開設首間「形象概念店」，請來時尚模特兒郭源元站台，剛結束巴黎時裝周行程，郭源元換上潘黛麗2020春夏裙裝頗有率性美，她也提到，「藍色設計十分少見，讓女人味瞬間多了俏皮感，雖然是洋裝，卻使用高墊肩，很像復古西裝款式，中性氣質非常符合我。」

▲Mackent 。（圖／品牌提供）

▲Mackent 。（圖／品牌提供）

▲Mackent 。（圖／品牌提供）

▲Mackent 以會呼吸的布料聞名世界，於福華名品開設首間「形象概念店」。（圖／品牌提供）

店內除了潘黛麗服裝在內，更包括五位設計師作品，張伊萍、胡雅娟、許仁宇、楊雪琪一同參與這場大型時尚實驗，主題就是布料名稱Beyond Spacer，代表沒有任何限制的工藝誕生，從突破傳統的三明治布到發展卓越的印花技術，讓時尚出現更多可能性。

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關鍵字：

紡織, Mackent, Beyond Spacer, 布料, 郭源元, 潘黛麗, 張伊萍, 胡雅娟, 許仁宇, 楊雪琪
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