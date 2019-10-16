李敏鎬曬泳池照　臂肌加翹臀讓粉絲心癢，直呼「想看正面」

韓國男神李敏鎬今年 4 月退伍，預計明年回歸韓劇《The King：永遠的君主》，讓想念他的粉絲望眼欲穿。為了讓粉絲們一解相思之苦，回到演藝圈之後的他也常在 IG 分享近況。近日李敏鎬飛到峇里島拍攝寫真，不忘公開「養眼」照片，有悠閒躺下的自拍，也有在泳池旁做起伏地挺身的半裸照片，僅穿泳褲的他秀出健壯身材，讓粉絲們心癢癢，直呼：「好想看更多啊！」

▲李敏鎬。（圖／THE CHOSUNILBO JNS GETTY IMAGES）



32 歲的李敏鎬每演出一齣韓劇就創造一次話題，從《花樣男子》、《城市獵人》、《繼承者們》到《藍色海洋的傳說》，每一部都帥出新高度。360 度無死角的他，立體五官加上逆天長腿，不僅是韓國頂級男神，也紅遍整個亞洲。

在 Instagram 查看這則貼文 MINOZ(PH)（@leeminho_global）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 25 日 上午 3:18 張貼

李敏鎬在 2017 年 5 月 12 日入伍，被判定為「公益兵」，即使在螢光幕前消失，他的人氣還是沒有受到影響，大批粉絲常常現身他服役的地點接送他下班。

帥到不像真人的他，每一任交往對象也都是頂級美女。他和朴敏英在 2011 年合作《城市獵人》譜出戀曲，兩人被狗仔拍到深夜約會，戀情因此曝光，粉絲們雖然心碎，但也不得不承認這對顏值超高的組合真的非常相配。只可惜兩人因為工作忙碌，交往不到半年就分手收場。

在 Instagram 查看這則貼文 GIANT MAKNAE（@angelical_suzy）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 22 日 下午 1:09 張貼

之後李敏鎬與「國民初戀」秀智在 2015 年被拍到同遊歐洲，大方承認戀情，再度引起熱烈討論。兩人雖然愛得低調，很少對外提起彼此，但感情卻十分穩定，戀情被外界看好。但在李敏鎬入伍 3 個月後，兩人因為聚少離多，也黯然宣布分手。

在 Instagram 查看這則貼文 이민호 leeminho（@actorleeminho）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 15 日 上午 7:12 張貼

隨著李敏鎬在今年 4 月退伍，已經沉寂好一段時間的他整個人像是大解放一般，常常暴風更新 IG，讓粉絲們雖然暫時沒有新劇可看也樂陶陶。像是他在 5 月曾經分享在機場候機的照片，雖然打扮輕鬆休閒，但是一雙修長又白嫩的長腿差點讓粉絲們暴動！

在 Instagram 查看這則貼文 이민호 leeminho（@actorleeminho）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 24 日 上午 5:19 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 이민호 leeminho（@actorleeminho）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 24 日 上午 5:24 張貼

6 月時李敏鎬則是為了廣告拍攝來台，在 IG 貼出品嚐小籠包的照片，還寫下「Hello taiwan（哈囉台灣）」，讓台灣粉絲們超開心！最搞笑的是，他還附上吃小籠包的「噴汁」影片，一點都不擔心男神形象破滅。

最近李敏鎬還到峇里島拍攝寫真，也沒忘記在 IG 分享「養眼照」，除了悠閒躺著正在自拍之外，也有在泳池旁做起伏地挺身的照片！

雖然沒有正面露出胸肌與腹肌，不過背部半裸也讓粉絲們隔著螢幕尖叫連連！只見李敏鎬露出結實的手臂和背肌，加上泳褲緊貼在翹臀上...散發滿滿荷爾蒙，讓粉絲們都意猶未盡啊！

預計明年回歸韓劇《The King：永遠的君主》的李敏鎬，選擇與《太陽的後裔》金牌編劇金恩淑合作，搭檔《鬼怪》女星金高銀共同演出。該劇講述一扇「平行世界」的大門被惡魔打開，李敏鎬和金高銀將攜手對抗惡魔，並寫下一場「異次元的羅曼史」，是不是超期待歐巴的回歸啊！

文／柯夢波丹 圖／IG@李敏鎬、《城市獵人》劇照

【我要吃肉】新一代「佛地魔」是哈利波特史上最帥！183法國美男子受封羅伯派汀森接班人



「英倫男神」裘德洛18歲愛女美翻天！出席巴黎時裝周超高顏值+名模氣場驚艷眾人

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》