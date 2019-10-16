不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

▲10個舉動助你判別他的心。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

「友達以上，戀人未滿」，想突破朋友瓶頸，但又不知道他對你有沒有意思，以下10個舉動幫助你快速辨識他的心，這樣做就是代表喜歡你。



1.不吝惜給你讚美

總是大方給予欣賞或讚美，即便個性再怎麼害羞也會處處找話題，說不出甜言蜜語也會要你天冷加件衣服，用關心刷存在感。



2.忍不住偷瞄你

最隱藏不住愛意的就是眼神，他總是趁你不注意偷偷瞄你一眼就瞬間飄開，雖然不敢直視你的眼睛，但仍可感受他炙熱眼神在遠方關注你。





3.走在路上越靠越近

兩人一起並肩走著，你能感覺到他和你的距離越來越近，近到幾乎能夠不小心碰到你的手。

4.用心的聽你說話

聊天的時候絕對心無旁鶩，很用心聽你說的每一句話， 更不會浪費一分一秒來玩手機，如果是坐著，腿的方向會不自覺朝你伸展。

5.每天和你保持聯繫

每天幾乎都能收到他的訊息，即便是沒有話題，他也能想辦法和你聊，早上會說早安、中午要你別忘了吃飯，下班問你到家沒，完全是照三餐問候。

6.社群軟體第一個點讚

只有你有新的動態或是照片，他絕對是第一個搶先按讚，若是不小心透露心情不好，他就會立刻打電話或是傳LINE過來問候你。

7.任何活動都能看到他

只要是你參加的活動 ，你總能看到他，即使沒有興趣也會參加和你有關的任何活動，為的就是能多看你一眼。

8.以各種藉口邀約你

做什麼事情都想和你在一起，例如想要買東西會問你的意見，想要請你幫忙挑東西，甚至說自己友免費電影票想找你一起去看。

9.總是報喜不報憂

他總喜歡在你面前表現堅強，讓覺得他很可靠，展示他最美好的一面。

10.討厭你幫他湊對

喜歡妳的男生會介意你幫他亂介紹，如果你硬要幫他湊對他會很不開心，因為代表你不在意他，會讓他小沮喪。

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