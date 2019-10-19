嘉義人站出來！5間網美咖啡廳秒殺記憶體，讓妳瘋狂洗版打卡

嘉義不是只有火雞肉飯跟沙鍋魚頭！今天COSMO Angel 整理嘉義5家網美咖啡廳，不只餐點美味精緻，還有超值得打卡點！請先確定好記憶體足夠，絕對會殺光妳的記憶體！提醒朋友們別不耐煩，要準備開始洗版啦～

風箏旅人

在 Instagram 查看這則貼文 Shin Hung Lin（@s_l080）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 23 日 下午 11:26 張貼

風箏旅人是一家網美咖啡廳同時也是青年旅館。外觀平凡樸實，大門推開驚呼連連！用乾燥花打造的花天牆，絕對要在這裡多拍幾張，放到instagram炫耀一下！

在 Instagram 查看這則貼文 HAN食計-台北 台中 美食 小吃·旅遊·日常（@h_a_n.7）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 6 日 下午 9:15 張貼

這裡的低消才80元！超佛心的消費門檻，吃得便宜又可以拍美照，是不是超划算！別以為風箏旅人只有虛華外表，每道餐點都很用心，而且選擇非常多元。

■地址：嘉義市西區文化路195號

■電話：0926-052331

CouCou Cafe Pâtisserie 咕咕甜點咖啡

在 Instagram 查看這則貼文 CouCou Cafe&Pâtisserie 咕咕甜點咖啡（@coucou_cafe_patisserie）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 21 日 上午 12:00 張貼

咕咕甜點咖啡是網友最推薦的甜點店！屬於低調的打卡咖啡廳，打卡的最大亮點就是每一道精緻的甜點，小小的甜點看起來超別緻！這些可愛的甜點是不是超適合捧在手心拍張照？

在 Instagram 查看這則貼文 CouCou Cafe&Pâtisserie 咕咕甜點咖啡（@coucou_cafe_patisserie）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 20 日 上午 12:12 張貼

除了小甜點之外，也可以訂製生日蛋糕，最適合送給閨蜜，或是叫男友訂製一個送妳，如果收到這樣的蛋糕，少女心一定爆棚，這麼精美怎麼能不給它一個版面？

■地址：嘉義市東區新生路450號

■電話：(05)276-6987

那個那個 NagNagerCafe

在 Instagram 查看這則貼文 ᴊᴇɴɴʏ x 靜靜（@keke_yi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 26 日 上午 7:42 張貼

那個那個咖啡不只是咖啡廳，也是早午餐店。一般早餐店的飲料不外乎就是紅茶、奶茶，早午餐通常價錢也不太親民，那個那個咖啡一次把兩個缺點解決了，不但飲品精緻，價錢也不高，cp值爆表！

在 Instagram 查看這則貼文 玉玉の日々「食&旅」抽獎中～ 「台中美食」「全台小吃」（@hanyu_912）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 下午 9:52 張貼

照燒雞腿三明治的雞腿醃漬入味，也保留了雞肉的肉汁，現煎的太陽蛋一口咬下，金黃蛋液流出，也太幸福了吧！還有芋頭控不能錯過的芋泥肉鬆起司煎蛋，鹹甜鹹甜的特殊口味，是必點餐點沒錯！

■地址：嘉義市西區中正路692號

■電話：(05)216-7858

Daisy的雜貨店

在 Instagram 查看這則貼文 填空題（@blankquestion_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 9 日 上午 9:26 張貼

一來到Daisy的雜貨店的門口，就可以拿出手機一直拍，坐在窗台邊拍一張是不是超可愛？不僅店裝潢很有風格，茶具、餐碗也都不馬虎，有濃濃的復古鄉村味！

在 Instagram 查看這則貼文 Daisy的小幫手（@dazzling0223）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 7 日 上午 3:38 張貼

十個人有九個都點的「檸檬橙香柚花蜂蜜乳酪派」乳酪蛋糕體口感綿密，一下就在嘴中散開，散出濃郁乳酪香，酸度也拿捏得剛剛好，搭配上頭的蜂蜜，酸酸甜甜的很開胃呀！

■地址：嘉義市東區維新路73號

■電話：(05)277-0893

昭和J18

全臺最美神社咖啡館昭和J18，不用出國就讓妳置身京都，穿著租借的和服拍照，感覺真的好日本！昭和J18是嘉義市首例古蹟委外經營，來到這拍照吃美食的同時，也可以一探歷史故事。

用餐環境皆保留傳統日式建築原貌，光是看環境還以為是吃懷石料理呢！但這裡可是以早午餐出名的喔，餐點豐富、營養，選用在地小農產品入菜，讓妳更貼近嘉義人的生活飲食。

■地址：嘉義市東區公園街42號

■電話：(05)277-0518

文／柯夢波丹 圖／IG

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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