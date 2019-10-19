fb ig video ETtoday search mobile

嘉義人站出來！5間網美咖啡廳秒殺記憶體，讓妳瘋狂洗版打卡

> >

▲嘉義咖啡 。（圖／翻攝自CouCou Cafe Pâtisserie 咕咕甜點咖啡、Daisy的雜貨店粉絲專頁）

嘉義不是只有火雞肉飯跟沙鍋魚頭！今天COSMO Angel 整理嘉義5家網美咖啡廳，不只餐點美味精緻，還有超值得打卡點！請先確定好記憶體足夠，絕對會殺光妳的記憶體！提醒朋友們別不耐煩，要準備開始洗版啦～

風箏旅人

風箏旅人是一家網美咖啡廳同時也是青年旅館。外觀平凡樸實，大門推開驚呼連連！用乾燥花打造的花天牆，絕對要在這裡多拍幾張，放到instagram炫耀一下！

這裡的低消才80元！超佛心的消費門檻，吃得便宜又可以拍美照，是不是超划算！別以為風箏旅人只有虛華外表，每道餐點都很用心，而且選擇非常多元。

■地址：嘉義市西區文化路195號

■電話：0926-052331

CouCou Cafe Pâtisserie 咕咕甜點咖啡

咕咕甜點咖啡是網友最推薦的甜點店！屬於低調的打卡咖啡廳，打卡的最大亮點就是每一道精緻的甜點，小小的甜點看起來超別緻！這些可愛的甜點是不是超適合捧在手心拍張照？

除了小甜點之外，也可以訂製生日蛋糕，最適合送給閨蜜，或是叫男友訂製一個送妳，如果收到這樣的蛋糕，少女心一定爆棚，這麼精美怎麼能不給它一個版面？

■地址：嘉義市東區新生路450號

■電話：(05)276-6987

那個那個 NagNagerCafe

那個那個咖啡不只是咖啡廳，也是早午餐店。一般早餐店的飲料不外乎就是紅茶、奶茶，早午餐通常價錢也不太親民，那個那個咖啡一次把兩個缺點解決了，不但飲品精緻，價錢也不高，cp值爆表！

照燒雞腿三明治的雞腿醃漬入味，也保留了雞肉的肉汁，現煎的太陽蛋一口咬下，金黃蛋液流出，也太幸福了吧！還有芋頭控不能錯過的芋泥肉鬆起司煎蛋，鹹甜鹹甜的特殊口味，是必點餐點沒錯！

■地址：嘉義市西區中正路692號

■電話：(05)216-7858

Daisy的雜貨店

一來到Daisy的雜貨店的門口，就可以拿出手機一直拍，坐在窗台邊拍一張是不是超可愛？不僅店裝潢很有風格，茶具、餐碗也都不馬虎，有濃濃的復古鄉村味！

十個人有九個都點的「檸檬橙香柚花蜂蜜乳酪派」乳酪蛋糕體口感綿密，一下就在嘴中散開，散出濃郁乳酪香，酸度也拿捏得剛剛好，搭配上頭的蜂蜜，酸酸甜甜的很開胃呀！

■地址：嘉義市東區維新路73號

■電話：(05)277-0893

昭和J18

 
 
 
 

全臺最美神社咖啡館昭和J18，不用出國就讓妳置身京都，穿著租借的和服拍照，感覺真的好日本！昭和J18是嘉義市首例古蹟委外經營，來到這拍照吃美食的同時，也可以一探歷史故事。

 
 
 

用餐環境皆保留傳統日式建築原貌，光是看環境還以為是吃懷石料理呢！但這裡可是以早午餐出名的喔，餐點豐富、營養，選用在地小農產品入菜，讓妳更貼近嘉義人的生活飲食。

■地址：嘉義市東區公園街42號

■電話：(05)277-0518

文／柯夢波丹　圖／IG

就是不讓妳睡！台北TOP5「24小時不熄燈美食」，一大早吃牛排配鵝肝好奢侈享受！半夜來碗麻醬涼麵好幸福～

台北道地日本「濃郁系拉麵」推薦！豚骨湯底、厚叉燒、順嘴麵條超夠味！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 嘉義, 美食, 旅遊, 網美咖啡店
fashion.net

熱門文章

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

ET Fashion

推薦閱讀

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

12星座吃醋的樣子「原來是這樣」！雙子耍傲嬌、射手醋意來去匆匆

12星座吃醋的樣子「原來是這樣」！雙子耍傲嬌、射手醋意來去匆匆

你像貓系還是犬系？根據喜愛程度看出你的「個人性格」

你像貓系還是犬系？根據喜愛程度看出你的「個人性格」

京華城11月底停業　4件「無可取代優點」快去體驗 今天開賣！ConverseＸAMBUSH超帥氣軍靴黑白齊發　下雨天也能穿 信心能後天養成！提升自信的7個小技巧　讚美他人也有幫助 超ㄎㄧㄤ團照這樣拍！快學南韓IG多頭龍創始者的新招數 局部瘦是騙人的！減肥常見5大NG誤區解答　只做有氧運動易反彈 嘴唇死皮卡紋大扣分！只擦護唇膏不夠，保養4重點請筆記 凱特王妃參訪巴基斯坦「綠到底」！高難度傳統服飾也難不倒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面