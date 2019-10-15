夢幻風格、極簡素面美妝「耶誕倒數月曆 」通通有　新光三越APP搶先買

▲新光三越在APP搶先開賣2019耶誕倒數月曆，歐舒丹夢想耶誕經典倒數月曆，推薦價2,580元。（圖／新光三越提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

下半年美妝重點就在周年慶促銷與年底「耶誕倒數月曆」，各大美妝保養及香氛品牌，即將從10月中旬起，陸續推出特色耶誕倒數月曆禮盒，不只包裝精美值得收藏，隱藏在一個個小窗格裡的明星經典單品，天天打開都有驚喜，新光三越推出6品牌限量月曆直接在APP開賣，囤貨之餘別忘為自己安排耶誕禮。

▲LA MER奇幻實驗室倒數日曆，推薦價15,800元。

今年耶誕月曆話題推出越來越夯，新光三越今年首度與6美妝品牌合作，推出9款限量耶誕倒數月曆禮盒APP預購，從10／16上午10點起陸續上線，包括Diptyque、Jo Malone、SABON、歐舒丹L’OCCITANE、THE BODYSHOP與La Mer海洋拉娜都入列。

▲Diptyque 2019聖誕限量月曆，推薦價17,500元。

首波推出法國香氛Diptyque與藝術家Olaf Hajek合作，聯名推出Diptyque 2019耶誕限量月曆，將從10／16至10／22線上開賣（台中中港店限定），內有象徵吉祥幸運的香氛產品、吉祥護身符系列蠟燭共25款；Jo Malone London則以簡單線條，線條勾勒出總部建築，從10／26至10／31在APP線上搶先預購。

▲Jo Malone London 2019聖誕倒數月曆，推薦價16,000元。

SABON璀璨經典倒數月曆則以時髦外型吸引目光，11／8至11／15APP線上開賣；歐舒丹則推出3款倒數月曆，其中「夢想耶誕奢華倒數月曆」僅限新光三越販售，主打每格都存放著歐舒丹經典產品之外，更結合環保議題，每一個抽屜都可以獨立作收納使用，預計11／8至11／15在APP獨家開賣。

▲SABON璀璨經典倒數月曆，推薦價4,080元。

另款新光三越獨賣的THE BODY SHOP「紫色彩虹小屋」及「紅色彩虹小屋」，以充滿耶誕氛圍的可愛童趣設計，滿足少女心，開賣時間為10／26至11／3；貴婦專屬的La Mer海洋拉娜「奇幻實驗室倒數日曆」，則在11／1至11／8APP線上開賣，主打以奇幻實驗室為包裝靈感，搭配上經典暢銷系列產品。

▲THE BODY SHOP紅色彩虹小屋驚喜禮盒，推薦價5,800元。

▲THE BODY SHOP紫色彩虹小屋驚喜禮盒，推薦價3,800元。