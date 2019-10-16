曖昧對象做的舉動是好還是壞？測你的感情進展

妳是否在面對感情會不會到來的困惑中，心中既期待又怕受傷害，與對方之間的關係是否會有機會進展？心中有許多模糊不確定感，到底他的這些舉動代表著前進還是後退？該如何讓彼此更親近呢？無論妳是否單身還是有喜歡的人，或是在關係中，都可以來測驗看看喔。

首先在心中默念一次問題，然後依直覺從五張牌中選一張

選好了嗎？

我們來看看妳選了哪張牌卡。

1. 愚者



放膽告白，心裡才明瞭

愚者與勇敢冒險有關，通常它代表著突破原本的侷限，去到未知，當問與感情進展相關問題時，妳需要明白，繼續現在這樣的模式，依然會不上不下的維持著，但是當妳願意勇敢的前進或是告白，才會有答案出現，而很有可能妳會展開一段新的關係，或是在告白之後，才明瞭自己真正的心意。

而這張牌是關於突破舒適圈才能有個進展，或許妳心裡很想知道這麼做，到底對彼此的關係是好是壞，但愚者並不是要一個肯定的答案，而是藉由這樣模糊的關係有個突破，來去讓自己的生活有個新的開始，而不是現在差不多就好，如果告白之後妳發現自己其實沒有喜歡對方，也沒關係，至少妳清楚了。

2.戰車



處於猶豫不決，但有機會前進

戰車是意志力的考驗，當這張牌出現時，目前關係的狀態是還無法進展的，主要原因是來自於彼此都有太多的顧慮和想法，因此躊躇不前，每當心中想要做出一些行動時，很容易因為對方的一些舉動，而影響妳原本的想法和判斷。

或許妳需要先釐清自己真正在意的是什麼，那種怕失敗的心情，而遮掩住愛的部分，而妳會以為彼此還無法進展，但這張牌卻在告訴妳，別被那些無謂的想法阻擾，別添加太多情緒來看事情，其實你們是很有機會的，只是需要放輕鬆，找個時間聊聊彼此的心意，就會向前一大步。

3.高塔：



妳以為有進展，卻突然發生變化

高塔牌圖中的城堡正在搖搖欲墜，說明很有可能妳一直讓自己沒去了解真相：是妳明知道彼此要進展到妳認為要的那種關係，其實是困難的。但妳卻一直忽略這個問題，認為只要再多做一些什麼，就可以調整現況，但當妳越前進，對方很有可能會因此拒絕，或是做出一些讓妳感到不舒服的舉動，例如消失、或是爭吵…等等。

妳需先正視妳一直不想面對的狀況，是你們的關係目前就是這樣，並沒有要進展下去，但這個部分妳很難接受，或許要給自己一些時間，才能釋懷，而高塔牌的出現也在提醒妳，妳心中一直有個擔憂，可能最近會突然發生，雖然之前都有想過，只是當發生時還是感到不知所措。

4.聖杯二



進展機率高，但不要過於心急

聖杯二代表著妳與他相談甚歡，在妳心中一直想要彼此可以進展更多，而這樣的機會是有的，但是切莫心急，因為你們還是需要多點時間相處和瞭解彼此，從朋友般互動的方式，再慢慢變成情侶，是最適合不過的。

聖杯二如同建立情誼般，需有耐心、平常心來相處，有時進展太快速，那個感覺就不對了，讓關係可以自然的成長，你們會成為像朋友、情人、家人般堅固的感情，當彼此在生命中遇到挫折時，別太快為對方下定論，而是成為一個傾聽者，一起經歷成長，這份感情會更堅固。

5.錢幣七



關係停滯，不知該如何前進

錢幣七的出現，代表著你們的關係在之前已經開始累積，在之前也有進展，但走到現在卻出現一種茫然感，不知該如何繼續前進，很有可能兩人在相處的過程中，很少聊到有深度的話題，或只是成為彼此的一個陪伴，但卻沒一起互相成長，久而久之，關係很容易就會到一個點就停滯了。

如兩人要有進展，最好可以一起建立共識，或是一起去進修學習，而不是一直用過往的方式和對方相處，那很容易感到無聊厭煩，又或是妳需去感受一下自己的心，是否真的愛著對方，又或是一時的感覺，但如果現在的感覺正在消退呢？這張牌卡正在提醒這些，妳需要給自己獨處的空間沉思。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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