從不撒嬌、自己當王子　你擁有4種特質，代表穿褲裝比裙裝好看

▲有種女性的特質帶點瀟灑。（圖／unsplash，以下同）

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女人有很多種面向，有些人天生帶點瀟灑感，穿起西裝總是特別帥，臉上堅毅的表情是從個性使然，不靠撒嬌裝可愛吸引別人，自信跟堅強才是她們女人味的來源，或許妳也有這些特質，不妨走出原本的世界，試試自己做自己的王子。

有沒有男友，都保有自己的生活

愛情對她們來說，不是生活的全部，有男友陪伴的時候很棒，但擁有自己的時刻也很不錯，無論是跟朋友小聚，或是獨自閱讀享受獨處，都是平衡生活的重量，給予對方喘息的空間，是種優雅地相處。

穿褲裝比裙裝好看

穿起褲裝總能比其他女生多份瀟灑的感覺，因為個性襯托姿態的緣故，這並不代表他們不適合柔美的裙裝，而是她們能展現的面向更加多元，適時的柔美與獨立，讓他們更有吸引力。

自己，就是拯救自己的王子

與其等待王子來給予幸福，他們總能自己解開囹圄，找到解藥，獨立完成所有事情的動力，來自先愛自己的前提，面對困難也會堅強起來，主動地掌握自己的幸福，不隨意開口請人幫忙是他們的習慣，但也凸顯出她們開口是很珍貴的事。

女人味不靠撒嬌

他們的女人味不靠示弱與撒嬌呈現，自信卻不強勢才是主要規則，這樣的女人多半都是呈現理智平靜的狀態，很少出現情緒化的大吵，有些男生會覺得她們不易親近，但她們對愛情不會躁進，總相信真正的對象，是能讓在他前面做自己的另一半。