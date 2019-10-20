韓國練習生出道前魔鬼菜單公開　一天只能吃300卡、炸雞炒年糕完全不能碰

每次看到韓國女團那身材，是不是都忍不住看到兩眼發直！但妳知道要身為女團中的一員，對於身材的要求還有飲食的控制有多嚴格嗎？尤其是韓國的女練習生，因為尚未出道，而在等待機會出道變明星，所以對於體型的控制，更是會讓妳嚇到腿軟，快點讓我們一起來看看。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 26 日 上午 12:11 張貼

現在很多少女都有韓星夢，尤其TWICE的子瑜火紅後，更是激起很多人想要去韓國出道當明星，但想要在韓國當明星，大家都知道首先一定要撐過練習生這關！

在 Instagram 查看這則貼文 Jessica Jung（@jessica.syj）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 1 日 下午 11:07 張貼

而且當練習生的時間最短也是年起跳開始算的～像是前少女時代的成員Jesicca鄭秀妍，可是整整當了七年的練習生才出道的呀～

而之前更有一部影音《如何成為一個韓流偶像》在網上爆紅，影片是在講一個日本女孩在韓國當練習生的經歷，同時也揭露了在韓國身為練習生的真實寫照，造成瘋狂的討論。

在 Instagram 查看這則貼文 홍유진（@hyj9806）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 2 日 下午 11:43 張貼

影片中分享身為待出道的練習生，每天能做的事就是一直瘋狂的訓練跳舞或唱歌，然後吃飯，而經紀公司對於女練習生更是要求無時無刻都要量體重，體重絕對不能超過50公斤。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 15 日 上午 8:35 張貼

只要一發胖超過公司定的標準，就會有小處罰， 影片中也提到，這些練習生幾乎都沒什麼在吃東西，早上也不吃早餐，只會在下午吃一些沙拉，晚上更是不敢碰食物。

女練習生將一天攝取的卡路里保持在300卡左右，而在量體重之前，更是一口水都不敢喝，甚至有公司規定練習生如果不認真減肥，就不准練習。

讓女練習生覺得減肥比練習還辛苦呀～～這些練習生因為每天都在大量的練舞，所以運動對她們來說根本就是家常便飯。

在 Instagram 查看這則貼文 BLΛƆKPIИK（@blackpinkofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 15 日 下午 5:31 張貼

既然每天運動量都大成這樣了，那如果還要再更瘦的話，就只能靠飲食控制了，很多女明星也在出道後，分享自己在當練習生時，可怕的魔鬼減肥法。

在 Instagram 查看這則貼文 MOMOLAND（@momoland_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 1 日 上午 6:47 張貼

像是MOMOLAND的妍雨當在練習生時，曾經到達體重60公斤，她分享她那時候的減肥餐，就是一天只吃一個雞蛋和一杯牛奶，後來怒減12kg。

AOA雪炫也說過自己365天都在減肥，剛出道肉肉的雪炫，當時被公司盯著要減肥，結果正在偷吃炸雞時被看到，讓她嚇到發抖。

Red Velvet的Wendy因為從小在國外長大，愛吃高熱量食物，所以身材也是肉肉圓圓的，而她在練習生時為了減肥，幾乎不太吃東西。

Wendy每天早上就將「黑豆、低脂牛奶、白菜、蘋果」打成蔬果汁喝，然後跳繩跳1萬下，加上她本身體質很容易水腫，所以午餐和晚餐只會喝一碗南瓜汁，全都是喝流質的食物，讓她狂瘦！

而除了以上女星這些不鼓勵嘗試的恐怖減肥法外，其實經紀公司也有幫這些女練習生安排了一週七天、一天四餐的營養低脂減肥餐，快點一起來看看。

禮拜一

早餐：雞胸肉一片／低脂牛奶一杯／小番茄十顆

中餐：和風生菜沙拉／雞胸肉一片／櫻桃五顆

點心：小番茄六顆

晚餐：和風生菜沙拉／嫩豆腐／杏仁五顆

禮拜二



早餐：地瓜兩條／低脂牛奶一杯

中餐：雞胸肉一片／和風生菜沙拉／藍梅九顆

點心：杏仁五顆

晚餐：嫩豆腐／小番茄十顆／藍莓十顆

禮拜三

早餐：水煮蛋兩顆／蘋果半顆／藍莓五顆

中餐：花椰菜十朵／雞胸肉一片／小番茄十顆

點心：小黃瓜半條／胡蘿蔔半條

晚餐：雞胸肉一片／和風生菜沙拉／花椰菜六朵

禮拜四

早餐：香蕉一條／蘋果半顆／藍莓五顆

中餐：嫩豆腐／和風生菜沙拉／小黃瓜半條／胡蘿蔔半條

點心：無糖豆漿一瓶

晚餐：嫩豆腐／小黃瓜半條／胡蘿蔔半條／小番茄五顆

禮拜五

早餐：雞胸肉一片／低脂牛奶／小番茄十顆

中餐：雞胸肉沙拉／水煮蛋一顆／香蕉一條

點心：小番茄七顆

晚餐：雞胸肉一片／和風生菜沙拉／藍莓十顆

禮拜六

早餐：低脂牛奶／香蕉一條／小番茄十顆

中餐：嫩豆腐／香蕉兩條／水煮蛋兩顆

點心：杏仁五顆

晚餐：水煮蛋兩顆／小黃瓜半條／胡蘿蔔半條／小番茄五顆

禮拜日

早餐：水煮蛋兩顆／蘋果半顆／香蕉一條

中餐：花椰菜十朵／雞胸肉一片／櫻桃六顆

點心：小黃瓜半條／胡蘿蔔半條

晚餐：雞胸肉沙拉／地瓜一條／櫻桃六顆

韓國練習生絕對不能吃的食物：麵包

AOA雪炫：「以前當練習生時，曾偷吃麵包後，結果騙公司說只吃了南瓜和高麗菜。」

韓國練習生絕對不能吃的食物：炒年糕

AOA澯美也曾因貪吃變胖：「還在當練習生時，就曾經因為吃太多辣炒年糕，體重過重而被公司唸了一頓呀」～

韓國練習生絕對不能吃的食物：豬腳



Twice子瑜曾在綜藝節目《拜託了冰箱》自曝：「超喜歡吃豬腳，曾經在當練習生時，避開大家，偷偷叫了份豬腳外賣來吃。」

韓國練習生絕對不能吃的食物：炸雞

Red Velvet瑟琪說：「就算知道會變胖，還是忍不住偷偷吃過炸雞、五花肉，當下真的好滿足呀。」

文／柯夢波丹 圖／GETTY、INSTAGRAM@BLACKPINKOFFICIAL、@SH_9513、@TWICETAGRAM

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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