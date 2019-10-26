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8年級設計師用室內美學完成夢想　「你的生活方式就是你的風格」

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Lo-Fi House就像是一個每個人都懷抱著不同的夢想，來到這邊實現自己的地方。同樣都是就讀商學院出身的她們，因為相同的興趣，在畢業後不約而同的走上了同一條路，而她們最希望透過影片和作品傳達的，就是將美學融入室內空間中，成為一種風格，每個人獨一無二的生活態度。VOGUEme九月號專訪Lo-Fi House室內設計師Shan、Silvia，分享從創業起源到工作的甘苦，以及幫助別人完成夢想的滿滿成就感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

你們一開始就是學建築或室內設計出身的嗎？

Shan、Silvia：「我們一開始都是念商學院的，所以一直以來也沒有想過往室內設計發展，因為大學沒有這些經歷，也沒有想過會走這行。但通常讀商學院的人畢業之後都會很茫然，好像什麼都可以做，又好像什麼都不專精，沒有一個你真的有的專業，在那時候我就在想是要去應徵外商公司呢，還是要從事我自己真正喜歡的產業，最後我決定要去了解我自己喜歡的領域。我喜歡的領域有傢俱和室內設計，還有音樂和美術，當時我想說剛出社會就從零開始學，也看了很多Youtube上的影片，發現他們跟台灣的做法非常的不一樣，我覺得他們達到了生活的美學和真正好看的空間，而不是像台灣有時候有點本末倒置，因為買了新家所以才要裝潢，裝潢完成後才想要買什麼傢俱，可能就買了一個非常不適合那個裝潢的沙發，所以才想說是不是有可能可以做這件事情。」

這是團隊創立的契機？

Shan、Silvia：「沒錯，就在一次我們聊天的過程當中，我們才發現彼此都對空間佈置很有興趣，也發現原來這可以是一個職業，我們在大學也有參加創業比賽，現在的團隊有三分之二的人也都是當初一起參加這個比賽的人。一開始拍片的話純粹只是拍好玩的，完全沒有人看，後來真的拍了第一支有講解的影片，才有媒體來報導，就發現這樣的內容原來有人看，就一路到現在。」

一開始邊有工作邊拍影片，所以當時算是斜槓青年嗎？

Shan、Silvia：「大學畢業那時候很茫然，待業了四個月，死不找工作，我想要找一份工作是會最少做滿一年的，所以當時我就問我自己，我一定要只能找一個符合我興趣的工作嗎？我真的會不甘心，那時候知道了斜槓青年這件事情的時候，覺得真的很酷，很符合我想要的生活，當下覺得應該是我想要過什麼樣的生活，反推回去我要做什麼樣的事情，所以那時候我原本想先找一份工作，晚上可能去咖啡廳駐唱，如果還有閒暇之餘我可以在Hahow線上平台教一點課。
但真的有一份工作之後，晚上根本沒有動力去駐唱，有時候可能要加班，或是回家也要繼續做工作，當下才了解到，如果真的有在一個公司底下當員工，很難做到斜槓青年這件事情，除非你全部都自己來，那意志力要非常的堅強，所以我很佩服斜槓青年們在時間的分配功夫上。」

那創立Lo-Fi House後印象最深刻的案子是怎麼樣的？

Shan、Silvia：「我們的客人大部分都是因為對設計這件事情比較沒那麼理解，不知道該怎麼佈置自己的房間才會來找我們，但之前我們遇到了一個服飾店的老闆，她就是一個超級有美感的人，當初她來找我們的時候，她自己對於店的設計想像在他腦海中應該已經有80%的雛形了，加上找我們拍影片又是另一種宣傳，後來從討論到陸陸續續地完成，最後結案的時候，她跟我說我們做完的結果超乎她想像，甚至是超過100%以上，對我們來說，本身就懂設計的人的認同，算是很有紀念價值的稱讚。」

空間設計師就一般傳統觀念來說可能比較難認同，是怎麼一路走過來的？

Shan、Silvia：「我們一開始在做這個的時候其實也是沒有什麼信心，抱持的心態有點像是當念研究所繳一兩年學費的感覺，但因為這是我們的興趣，就算創業失敗了，我們以後還是會到其他公司底下做這樣的工作或是接案，所以那時候覺得就算真的沒有成功起碼也還是一個累積。

會有這樣的心態是因為一開始真的很不被看好，也抱持著懷疑的心態，但我還是覺得一定會有喜歡這一塊的人出現，所以我們的客群目標其實沒有設定在長輩們來用我們服務，因為我覺得他們有自己的觀念和想要的，有時候觀念不同也不用硬要說服他或扭轉過來，他們需要的是他們覺得實用或是要把錢花在刀口上，裝飾品都是累贅，這可能就是他們的生活模式。但有一群人可能跟我們一樣，享受生活而且希望生活空間是自己喜歡的，因為有這群人的存在，不管是看我們的影片，還是真的需要我們服務的人，因為有他們的支持我們才能走到現在。

還有就是如果知道現在想做的這件事情，核心價值是自己非常深信不疑的，那就不需要在意其他人認不認同，就像一個好的生活方式，或是在生活當中有儀式感，對我們來說是非常堅定，並且很樂在其中的事情。」

經營Youtube上對經營公司有沒有什麼幫助？

Shan、Silvia：「幫助真的超多的！因為一開始真的不知道誰會需要我們的服務，我們會去問朋友，或是朋友的朋友，甚至給非常優惠的價錢來累積我們的作品，一開始有點像是業務要去爭取案子，其實很辛苦，但是在影片被媒體報導爆紅以後，情況就不同了，可能一個禮拜會有幾張訂單，在公司去幫我們了解客戶需求以後，我們再來著手執行，也因為這樣影片更多內容了，其實是相輔相成的。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

妳們想要透過設計和影片分享給讀者們的訊息是什麼？

Shan、Silvia：「我覺得我們想要分享的這件事情，也是我們一直努力在做的，就是一個好的生活方式這個事情，我們很常會在交屋的時候點上蠟燭，然後播放一段我們喜歡的音樂，再帶客戶進來，告訴他我們在設計上的重點，甚至有屋主在之後還會問我們說上次交屋的音樂播放清單是什麼，他之後也想要聽，或是蠟燭是什麼牌子的，這就代表我們的努力是有成效的。」

那對於Lo-Fi House還有沒有什麼理想呢？

Shan、Silvia：「以前我會希望當大家講到Lo-Fi House的時候，會直接聯想到是什麼樣的風格，就像大家買書會想去誠品，買咖啡會想去星巴克的那種感覺。其實目前大概完成一半了吧，現在我們比較希望的是大家在思考空間設計的時候，不會先想說我要先找某一樣傢俱，而是先去思考整體，你的生方式活就是你的風格，先鎖定風格，再去搭配。

還有就是讓更多人知道好的生活方式是什麼，因為現在很多人是在外工作都是租房子，回家可能就是睡覺，但在睡覺前除了滑手機，有沒有什麼方式是可以能讓你放鬆一下的，比如說點個蠟燭或是看一本書，或是床旁邊有一盞燈，是會讓你感到很舒服很安心的，都是一個不同的生活方法。

※文字：Justin Su | 編輯：Tiffany Leu |
（完整文章請看VOGUEme.com

延伸閱讀

#MePeople 森星：影響我穿著風格不是身為設計師的奶奶，其實是戀愛。

#MePeople 那些生活給的禮物，艾怡良：「你得到的，都是珍貴的，你失去的，其實是你還不該得到的！」

更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

Lo-FiHouse, 空間設計, 室內設計, 家居, 裝潢, VogueTaiwan
fashion.net

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