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到侏羅紀公園拍大片、海上做瑜珈…歐胡島5個值得炫耀的超酷玩法

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在夏威夷群島中，最時髦的島莫過於檀香山歐胡島，全年均溫都維持在怡然的21~29度，不僅可以體驗到刺激的戶外項目，還有許多有個性的咖啡店與生活選物店，動靜皆宜的特性，每年都吸引許多旅客到訪，這次我們特別選出5個在歐胡島必做的超酷體驗，正在計畫出遊的你，一定要看看。

1．你試過在海上做瑜珈嗎

喜愛戶外運動的你，來夏威夷除了衝浪、潛水之外，推薦大家一定要試試最新潮的SUP yoga，SUP yoga是一種結合結合了SUP （Stand Up Paddling）和瑜珈的活動，站在海上的直立板上做瑜珈，比起陸地更需講求平衡感與專注力，否則很容易不留神就跌進水裡（其實就算跌到水裡也是挺涼爽舒服的），最大的挑戰其實是戰勝恐懼及雜念。

這家「Yoga Floats」提供白天跟夜晚兩種不同版本的SUP瑜珈課程選擇，上課地點就在距離市區很近的Ala Moana Beach Park，白天運氣好的話，還可以碰上海面上大大的彩虹，而夜晚版本則是站在會發光的立槳板上進行，可以愜意地在水面上漂流，一邊欣賞美景，一邊燃燒熱量，簡直一舉數得，下次來夏威夷旅遊，別忘了計畫SUP Yoga體驗！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Yoga Floats

地址：Magic Island, Ala Moana Beach
電話：+1 808-5851917
網站：www.yogafloats.com

2．製作獨一無二的夏威夷花圈

位於歐胡島最新人氣潮區Salt at Our Kakaako的「PAIKO」 是間結合園藝盆栽、花圈與盆栽手作課程和咖啡店的生活用品選品店，也是文青最愛的氣質系打卡地點。除了空間美之外，me編私心推薦這邊的手作花圈課程，學員可以自行挑選喜愛的花材，在專業的老師講解帶領下，親自做出屬於自己獨一無二的浪漫花圈。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

PAIKO

地址： 675 Auahi St, Honolulu, HI 96813美國
電話：+1 808-9882165
營業時間： 周一～周六／10:00～18:00 周日／10:00～17:00

3．跟老師學道地呼拉舞

來夏威夷一定要體驗草裙舞，草裙舞又被稱作「呼啦舞」（hula），是當地的土著舞蹈，它擁有表達關愛、感恩和尊重的意涵，藉著舞步表達對大地、自然的尊敬與愛。為了推廣夏威夷當地文化，在當地許多百貨商場會提供免費的呼啦舞教學，吸引許多遊客聚集在這邊，在專業的老師帶領下，就算是第一次嘗試也能很快就上手。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4．到好萊塢電影場景拍大片

身為恐龍迷一定要來這裡打卡拍照！因為侏羅紀公園而聲名大噪的古蘭尼牧場，是來夏威夷玩必踩的景點，包括《金鋼：骷髏島》、《哥吉拉》、《野蠻遊戲》等，前後有高達200多部電影及影集在這裡取景拍攝，除了可以在電影場景拍攝大片，化身電影主角，這邊還可以體驗騎馬、駕駛ATV越野車、雨林探險等刺激項目。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

me編碎碎念：

建議大家可以準備恐龍玩具當做道具，在空曠的草原前，請拍攝的人一手拿著恐龍，並使用慢動作攝影，就可以拍出假裝被恐龍追的趣味影片。

5．古蘭尼祕境搭遊艇出海找海龜

搭乘橡皮筏大約5分鐘左右的船程，穿過一片蔥鬱的樹林，我們終於得以一窺神秘島的真實樣貌，神秘島是屬於古蘭尼牧場的專屬祕境，乾淨的沙灘上並沒有過多的遊客叨擾，只要預訂行程，就可以在這邊享受浮潛、SUP等活動，你也可以選擇搭乘快艇出海的行程，遠眺壯闊的KUALOA山脈，一邊在海風吹拂下，運氣好的話，還可以見到海龜浮出水面和你打招呼。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

古蘭尼牧場KUALOA RANCH

地址：Kualoa Ranch, Kahaluu, HI
電話：+1 808-231-7321
營業時間：07:00~17:30
網站：http://www.kualoa.com

【夏威夷旅行小貼士】

▌與台灣時差：18小時

▌交通：華航每週三、五、日來回台灣直飛夏威夷歐胡島檀香山國際機場（HNL），票價約2萬上下。

▌飛行時間：從桃園出發大約10小時飛行時間。

▌簽證： 持中華民國護照的旅客，前往美國領土之前皆需要上網申請ESTA簽證，費用為14美元（約NT$450）。

※me編提醒：如果線上申請ESTA簽證被收取費用超過14美元，就是非ESTA的官方網站！正確申請ESTA網址為https://esta.cbp.dhs.gov/esta/，如透過網路搜尋引擎如Google、Yahoo等進行搜尋，請確認ESTA申請網站為美國官方網站（gov.），而非私人網站（.org或com等），以免受騙或遭收取高額手續費。

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |

（完整文章請看VOGUEme.com

延伸閱讀

#MeTravel 閨me打卡 / 10個夏威夷必拍IG打卡點、必買伴手禮無藏私公開！

不輸馬爾地夫，模里西斯也是海島天堂！「Club Med愛比昂度假村」7大特色盤點，連隋棠都到此慶絲婚

更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

夏威夷, 檀香山, 歐胡島, SUPyoga, 呼拉舞, 古蘭尼牧場, VogueTaiwan
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