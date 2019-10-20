fb ig video ETtoday search mobile

6大精品新款美包必收　BC寬編織、Longchamp圓圓包街拍曝光率超高

> >

Vogue 快速導覽10月不可錯過的精品新款包夢幻清單指南

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

FENDI Prints On太空未來銀河系包款

FENDI 與全球知名藝人 Nicki Minaj 攜手，為 FF Series 開啟新的篇章：FENDI Prints On。FENDI Prints On 聯名系列以太空未來感為設計靈感來源，滿版招牌 FF logo 圖案與金屬感十足的閃亮表面及豐富紋理。各種尺寸的經典 Peekaboo 和 Baguette 包款，還有新推出的 Kan U 和多配件腰包，從亮片到浮雕 FF logo 圖案，無不閃耀著銀色的金屬光澤，散發出未來感十足的魅力。傳奇地位十足的 Baguette 和超大號托特包，推出讓人意想不到的螢光粉紅色款式。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

LOEWE 秋冬全新Lazo包款

簡約俐落的造型，前方打結設計則注入了些優雅巧思，LOEWE經典包款LAZO，包身前方飾有打結的巧思設計，2019秋冬本季推出全新迷你尺寸，使用高級滑面小牛皮為包款注入高雅的氣息，包身小巧可愛並兼具寬敞的容量，實用百搭，不僅可肩背亦可斜背使用。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Longchamp全新Cavalcade系列趕上圓圓包風潮

在Cavalcade系列經典輪廓中，Longchamp於2019秋冬系列幻化出五種全新款式。其中腰包款式以圓形的小巧可愛特別引人注目，有藍色和亮黃色的全麂皮款，以及鱷魚壓紋牛皮款。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Bottega Veneta橫掃時裝週街拍The Cassette

Daniel Lee所打造的新BV可以說是IG上的全新潮流現象。其中以The Cassette 寬編織肩背包最受歡迎。The Cassette 以其矩形包型酷似盒式磁帶而得名。手袋內外採用相同設計，除了寬大的小羊皮條由手工編織而成，呈現正交 intrecciato 編織效果。還有加厚皮革的編織款式，胖胖像是枕頭一樣的造型，特別療癒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

打破界線PORTS V的Unisex系列小配件帥氣迷人

PORTS V為Ports集團支線，品牌創意總監Milan Vukmirovic為巴黎選品店Colette共同創辦人，並曾任職於Tom Ford及Gucci Group。他將PORTS V融合正裝與運動元素，打造獨有的城市風格。於9/26-10/20於微風信義展開為期一個半月的限定快閃Pop-up Store，店內展示2019春夏及秋冬推出的三大系列，其中貫徹品牌名中「V」代表之「愛能戰勝一切」的理念：T-shirt、褲子滾邊、帽子配件上皆能見到「LOVE ONLY」或是「We should all accept, recognize and celebrate our differences.（和而不同，互為包容）」等等關於愛與包容的標語設計。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Marc Jacobs的 SoftShot最新熱銷包款

暨風靡全秋的潮流相機包-Snapshot之後，Marc Jacobs的 SoftShot成為最新熱銷包款，外型與Snapshot相似，使用沒有上漆的柔軟牛皮製作，搭配金屬D字釦細版皮革揹帶營造些許龐克風格。Softshot新款設計擁有雙縫線菱格紋款式，並使用特殊塗料增添皮革的光澤感，同時也加強了包款使用上的耐久度。包款擁有更大的容量可放下中型皮夾和大尺寸手機，仿舊霧面的金屬雙J Logo和摩登方正的包型相互映襯。2019秋冬系列獻上新色-焦糖棕、橄欖綠、深水藍以及甜美桃。

※編輯：Travis Travie | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

小圓包偷偷人氣爆增！CHANEL、GUCCI、LV與VALENTINO等六大品牌圓型包盤點，這麼可愛太犯規！

香奈兒Chanel 2020春夏最新包款搶先看：從斜紋軟呢把手包、選擇眾多的信封包、到時尚的迷你包實用與時髦兼具

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

包包, 包款, LOEWE, Longchamp, BottegaVeneta, 經典包, 圓圓包, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

ET Fashion

推薦閱讀

日本正夯漢堡排義大利麵！「石壁家」速食店進駐京站，牽絲炸飯糰必點

日本正夯漢堡排義大利麵！「石壁家」速食店進駐京站，牽絲炸飯糰必點

嘉義人站出來！5間網美咖啡廳秒殺記憶體，讓妳瘋狂洗版打卡

嘉義人站出來！5間網美咖啡廳秒殺記憶體，讓妳瘋狂洗版打卡

2019秋季10支話題「奶茶色唇彩」　香奈兒#807、ILIA#木槿花買不膩的美色

2019秋季10支話題「奶茶色唇彩」　香奈兒#807、ILIA#木槿花買不膩的美色

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開 肌肉紋路臉龐好真實！純銀《進擊的巨人》造型戒指限量20只 當口頭禪變成累了！看懂他「不愛你」的5個徵兆 6大精品新款美包必收　BC寬編織、Longchamp圓圓包街拍曝光率超高 輕微公主病、貪吃反而加分！學會4個「戀愛缺點」抓住男人心 女神都染了！「藍髮」大勢無法擋　IU仙氣滿滿、子瑜低調質感超顯白 大胸女孩才懂的視覺胖困擾　教你3大原則、2大禁忌展現傲人身材又顯瘦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面