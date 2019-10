6大精品新款美包必收　BC寬編織、Longchamp圓圓包街拍曝光率超高

Vogue 快速導覽10月不可錯過的精品新款包夢幻清單指南

FENDI Prints On太空未來銀河系包款

FENDI 與全球知名藝人 Nicki Minaj 攜手,為 FF Series 開啟新的篇章:FENDI Prints On。FENDI Prints On 聯名系列以太空未來感為設計靈感來源,滿版招牌 FF logo 圖案與金屬感十足的閃亮表面及豐富紋理。各種尺寸的經典 Peekaboo 和 Baguette 包款,還有新推出的 Kan U 和多配件腰包,從亮片到浮雕 FF logo 圖案,無不閃耀著銀色的金屬光澤,散發出未來感十足的魅力。傳奇地位十足的 Baguette 和超大號托特包,推出讓人意想不到的螢光粉紅色款式。

LOEWE 秋冬全新Lazo包款

簡約俐落的造型,前方打結設計則注入了些優雅巧思,LOEWE經典包款LAZO,包身前方飾有打結的巧思設計,2019秋冬本季推出全新迷你尺寸,使用高級滑面小牛皮為包款注入高雅的氣息,包身小巧可愛並兼具寬敞的容量,實用百搭,不僅可肩背亦可斜背使用。

Longchamp全新Cavalcade系列趕上圓圓包風潮

在Cavalcade系列經典輪廓中,Longchamp於2019秋冬系列幻化出五種全新款式。其中腰包款式以圓形的小巧可愛特別引人注目,有藍色和亮黃色的全麂皮款,以及鱷魚壓紋牛皮款。

Bottega Veneta橫掃時裝週街拍The Cassette

Daniel Lee所打造的新BV可以說是IG上的全新潮流現象。其中以The Cassette 寬編織肩背包最受歡迎。The Cassette 以其矩形包型酷似盒式磁帶而得名。手袋內外採用相同設計,除了寬大的小羊皮條由手工編織而成,呈現正交 intrecciato 編織效果。還有加厚皮革的編織款式,胖胖像是枕頭一樣的造型,特別療癒。





打破界線PORTS V的Unisex系列小配件帥氣迷人

PORTS V為Ports集團支線,品牌創意總監Milan Vukmirovic為巴黎選品店Colette共同創辦人,並曾任職於Tom Ford及Gucci Group。他將PORTS V融合正裝與運動元素,打造獨有的城市風格。於9/26-10/20於微風信義展開為期一個半月的限定快閃Pop-up Store,店內展示2019春夏及秋冬推出的三大系列,其中貫徹品牌名中「V」代表之「愛能戰勝一切」的理念:T-shirt、褲子滾邊、帽子配件上皆能見到「LOVE ONLY」或是「We should all accept, recognize and celebrate our differences.(和而不同,互為包容)」等等關於愛與包容的標語設計。





Marc Jacobs的 SoftShot最新熱銷包款

暨風靡全秋的潮流相機包-Snapshot之後,Marc Jacobs的 SoftShot成為最新熱銷包款,外型與Snapshot相似,使用沒有上漆的柔軟牛皮製作,搭配金屬D字釦細版皮革揹帶營造些許龐克風格。Softshot新款設計擁有雙縫線菱格紋款式,並使用特殊塗料增添皮革的光澤感,同時也加強了包款使用上的耐久度。包款擁有更大的容量可放下中型皮夾和大尺寸手機,仿舊霧面的金屬雙J Logo和摩登方正的包型相互映襯。2019秋冬系列獻上新色-焦糖棕、橄欖綠、深水藍以及甜美桃。

※編輯:Travis Travie | 來源:各品牌 |

(完整文章請看VOGUE.com)



延伸閱讀

小圓包偷偷人氣爆增!CHANEL、GUCCI、LV與VALENTINO等六大品牌圓型包盤點,這麼可愛太犯規!

香奈兒Chanel 2020春夏最新包款搶先看:從斜紋軟呢把手包、選擇眾多的信封包、到時尚的迷你包實用與時髦兼具



更多精彩報導,詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導,未經同意禁止轉載。